कधीही पाहिली नसेल अशी लष्करी कारवाई करू, सूडासाठी आसुसलेल्या इराणला डोनाल्ड ट्रम्प यांची धमकी

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या मृत्यूमुळे इराण चांगलाच बिथरला असून इस्रायल आणि अमेरिकेचा सूड घेण्याच्या तयारीत आहेत. इस्रायल-अमेरिकेला धडा शिकवण्याची भाषा इराण करत आहे. यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची सटकली असून कधीही पाहिली नसेल अशी लष्करी कारवाई करू असा इशारा त्यांनी इराणला दिला आहे.

इस्रायल आणि अमेरिकेने केलेल्या संयुक्त हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते आयतुल्ला खामेनी मारले गेले. यानंतर खामेनी यांचे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही असे म्हणत इराणने अमेरिका-इस्रायलचा बदला घेण्याचा निर्धार व्यक्त केला. इराणने अमेरिकेवर मोठ्या हल्ल्याचा इशारा दिल्यानंतर ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’वर पोस्ट करत कडक शब्दात इशारा दिला.

आज इराणने आतापर्यंतचा सर्वात मोठा हल्ला करण्याची धमकी दिली आहे. पण त्यांनी असे धाडस न केलेलेच बरे. कारण जर त्यांनी हल्ला केला, तर आम्ही त्यांच्यावर कधीही पाहिली नसेल अशी लष्करी कारवाई करू, अशी असा इशारा ट्रम्प यांनी दिला.

इराणने अणू कार्यक्रम पुन्हा सुरू केल्याच्या दाव्यानंतर अमेरिका आणि इस्रायलने संयुक्तपणे ‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’ राबवले. इस्रायल-अमेरिकेने इराणची राजधानी तेहरानसह अनेक शहरांना लक्ष्य केले. या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते आयतुल्ला अली खामेनी यांच्यासह त्यांची मुलगी, जावई आणि नातीचाही मृत्यू झाल्याचे वृत्त इराणी माध्यमांनी दिले आहे.

महायुद्ध पेटणार; इस्रायल-अमेरिकेच्या हल्ल्यात खामेनींच्या कुटुंबाचा खात्मा; मुलगी, जावई आणि नातीचा मृत्यू, बदला घेण्याचा इशारा

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

खामेनी यांच्या मृत्युनंतर पाकिस्तानात हिंसाचार; अमेरिकन दूतावासावर हल्ला, तोडफोड करत लावली आग

Iran Israel Conflict – इराणचा इस्रायलवर क्षेपणास्त्र हल्ला, एक ठार 27 जण जखमी

इराण-इस्रायल युद्धाचा भडका: दुबई विमानतळावर अडकलेल्या ‘जन्नत’ फेम सोनल चौहानची पंतप्रधानांकडे मदतीची याचना

Iran Israel News – इराण इस्रायल तणाव, हिंदुस्थानकडून 444 उड्डाणं रद्द होण्याची शक्यता

आम्हाला घरी पोहोचवा… UAE मध्ये अडकला IPLचा स्टार खेळाडू; मायदेशी परतण्यासाठी पंतप्रधानांकडे मदतीची याचना

खामेनींच्या मृत्यूचे हिंदुस्थानमध्ये पडसाद; जम्मू-काश्मीरच्या श्रीनगरमध्ये निदर्शने, फोटो उंचावत घोषणाबाजी

बाबा वेंगा यांची भविष्यवाणी ठरणार खरी? इस्रायल-इराण संघर्षासह अफगाणिस्तान-पाकिस्तान युद्धामुळे जग तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर

परिस्थिती अधिकच भीतीदायक होत चाललीय; ऑलिम्पिक पदक विजेती पी.व्ही. सिंधू दुबई विमानतळावर अडकली, भयानक अनुभव केला शेअर

Nagpur news – काटोलमध्ये स्फोटकं बनवणाऱ्या कंपनीत भीषण स्फोट; 15 जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी