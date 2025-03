कोस्टल रोडलगतची मोकळी जागा बिल्डर्सच्या घशात घालू देणार नाही; आदित्य ठाकरे यांनी ठणकावले

महाराष्ट्र आणि मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचा भाजपचा डाव आता उघड होत आहे. मुंबईतील अनेक मोक्याच्या जागा भाजप बिल्डर आणि दलालांना आंदण देत आहे. मुंबई लुटण्याचा हा प्रयत्न आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. मुंबईतील कोस्टल रोडलगतच्या मोकळ्या आणि मोक्याच्या जागांवर बिल्डरांचा डोळा आहे. तसेच मुंबईची लूट करणारे सत्ताधारी त्यांचे बिल्डर, कंत्राटदार, दलाल मित्रांसाठी काम करत आहेत. मुंबईतील मोक्याचा जागा आम्ही बिल्डरांच्या घशात घालू देणार नाही, असे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी ठणकावले आहे.

Hearing that some Dalaals of builders are asking for the open space of the South Bound Coastal Road we planned and initiated for Mumbai.

NO!

Mumbaikars won’t hand it over to you!

This land belongs to us- Mumbaikars and not for handing it over to the dalaals of builders.…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) March 26, 2025