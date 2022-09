यांच्याही आग लावाल का ? हिमांता सर्मा यांचा काँग्रेसला ट्विटद्वारे सवाल

काँग्रेसने ट्विटरवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) जळत्या हाफपँटचा फोटो पोस्ट केल्यानंतर मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. ‘भारत जोडो यात्रे’चा प्रचार करताना पक्षाने सोशल मीडियावर हे चित्र पोस्ट केले असून, भाजपकडून तीव्र आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. आसामनचे मुख्यमंत्री हिमांता सर्मा यांनी ट्विटरवर देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचा हाफ पँटमधला फोटो शेअर केला आहे. #BharatTodoyatri हा हॅशटॅग वापरत सर्मा यांनी काँग्रेसला प्रश्न विचारला आहे की ‘Will you fire his also… (यांच्याही आग लावाल का ?)

Will you fire his also… #BharatTodoYatri pic.twitter.com/R3kq5c1avU

खाकी पँट जळत असलेल्या प्रतिमेला कॅप्शन देण्यात आले आहे की, ‘अजून 145 दिवस बाकी आहेत.’ काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी कन्याकुमारी ते कश्मीर अशी 150 दिवसांची यात्रा सुरू केली असतानाच आरएसएसवर अशी टिका करण्यात आली आहे. ही यात्रा 12 राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेश आणि तामिळनाडूतील कन्याकुमारी ते जम्मू आणि कश्मीर हे 3,570 किमीचे अंतर 150 दिवसांच्या कालावधीत पार करेल.

To free the country from shackles of hate and undo the damage done by BJP-RSS.

Step by step, we will reach our goal.#BharatJodoYatra 🇮🇳 pic.twitter.com/MuoDZuCHJ2

— Congress (@INCIndia) September 12, 2022