Wimbledon 2021 – विम्बल्डनला मिळाली नवी ‘राणी’, क्रिकेटपटू अश्ले बार्टीने इतिहास रचला

विम्बल्डन या टेनिस विश्वातील मानाच्या स्पर्धेतील महिला गटात कोण चॅम्पियन होणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती. ऑस्ट्रेलियाची 25 वर्षीय अॅश्ले बार्टी व झेक प्रजासत्ताकची 29 वर्षीय कॅरोलिना फ्लिस्कोवा यांच्यात जेतेपदाची लढत रंगली. दोन्ही महिला टेनिसपटूंनी पहिल्यांदाच विम्बल्डन टेनिस ग्रॅण्डस्लॅममधील महिला एकेरीची अंतिम फेरी गाठली होती. त्यामुळे दोन टेनिसपटूंमधील ही जेतेपदाची लढाई रोमहर्षक होईल, असे म्हटले जात होते आणि झालेही तसेच.

शनिवारी महिला गटातील अंतिम सामना पार पडला. रोमहर्षक झालेल्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाच्या अॅश्ले बार्टी हिने बाजी मारली आणि झेक प्रजासत्ताकच्या कॅरोलिना फ्लिस्कोवाव पराभव केला. तीन सेटपर्यंत रंगलेला हा सामना अॅश्ले हिने 6-3, 6-7(4) आणि 6-3 असा जिंकला.

Destiny fulfilled @AshBarty is our new Ladies’ Singles Champion #Wimbledon pic.twitter.com/Yeh7wldDuv

— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2021