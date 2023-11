Parliament Winter Session: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 4 डिसेंबरपासून सुरू होणार

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन यंदा 4 डिसेंबरपासून सुरू होऊन 22 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ट्विटरवर याबाबत पोस्ट करत ही माहिती दिली आहे.

“Winter Session, 2023 of Parliament will commence from 4th December and continue till 22nd December having 15 sittings spread over 19 days,” tweets Parliamentary Affairs Minister Pralhad Joshi. pic.twitter.com/By7M0oY3sr

— ANI (@ANI) November 9, 2023