उद्यापासून संसदेचं हिवाळी अधिवेशन; आज सर्वपक्षीय बैठक; एसआरए, मतचोरीवरून सभागृहात रणकंदन होणार

उद्यापासून संसदेच्या हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंस्थेला सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीमध्ये संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील नेत्यांशी चर्चा करतील.
1 डिसेंबर ते 19 डिसेंबरपर्यंत चालणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये एसआरए, मतचोरी या मुद्द्यांवरून मोदी सरकाची कसोटी लागणा आहे. इंडिया आघाडी जोरदार फायरिंगच्या तयारीत असून देशातील महत्त्वाच्या आणि जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांवरून सरकारला जाब विचारणार आहे.
सोमवारी इंडिया आघाडीची बैठक
रविवारी सर्वपक्षीय बैठक पार पडल्यानंतर सोमवारी इंडिया आघाडीची बैठक होणार आहे. सकाळी 10 वाजता इंडिया आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या चेंबरमध्ये होईल. यात हिवाळी अधिवेशनाची रणनीती निश्चित केली जाईल. एसआए, मतचोरी, मणिपूर हिंसाचार, महागाई, बेरोजगारी या सारख्या मुद्द्यांवरून इंडिया आघाडी सरकारला घेरतना दिसेल.
निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध महाभियोगाच प्रस्ताव येणार?
दरम्यान, हिवाळी अधिवेशनात इंडिया आघाडी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 18 ऑगस्ट रोजी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवासस्थानी इंडिया आघाडीची बैठक झाली होती. त्या बैठकीतच व्होटचोरीच्या मुद्द्यावर गांभीर्याने चर्चा झाली होती. ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यशैलीमुळे निवडणूक आयोगाच्या प्रतिमेला धक्का बसला असून व्होटचोरी करूनच भाजप सत्तेवर आली असे वातावरण आहे. त्याचा पुरेपूर फायदा विरोधक उठवतील.