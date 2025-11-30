उद्यापासून संसदेचं हिवाळी अधिवेशन; आज सर्वपक्षीय बैठक; एसआरए, मतचोरीवरून सभागृहात रणकंदन होणार

सामना ऑनलाईन
|

उद्यापासून संसदेच्या हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंस्थेला सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीमध्ये संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील नेत्यांशी चर्चा करतील.

1 डिसेंबर ते 19 डिसेंबरपर्यंत चालणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये एसआरए, मतचोरी या मुद्द्यांवरून मोदी सरकाची कसोटी लागणा आहे. इंडिया आघाडी जोरदार फायरिंगच्या तयारीत असून देशातील महत्त्वाच्या आणि जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांवरून सरकारला जाब विचारणार आहे.

सोमवारी इंडिया आघाडीची बैठक

रविवारी सर्वपक्षीय बैठक पार पडल्यानंतर सोमवारी इंडिया आघाडीची बैठक होणार आहे. सकाळी 10 वाजता इंडिया आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या चेंबरमध्ये होईल. यात हिवाळी अधिवेशनाची रणनीती निश्चित केली जाईल. एसआए, मतचोरी, मणिपूर हिंसाचार, महागाई, बेरोजगारी या सारख्या मुद्द्यांवरून इंडिया आघाडी सरकारला घेरतना दिसेल.

निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध महाभियोगाच प्रस्ताव येणार?

दरम्यान, हिवाळी अधिवेशनात इंडिया आघाडी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 18 ऑगस्ट रोजी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवासस्थानी इंडिया आघाडीची बैठक झाली होती. त्या बैठकीतच व्होटचोरीच्या मुद्द्यावर गांभीर्याने चर्चा झाली होती. ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यशैलीमुळे निवडणूक आयोगाच्या प्रतिमेला धक्का बसला असून व्होटचोरी करूनच भाजप सत्तेवर आली असे वातावरण आहे. त्याचा पुरेपूर फायदा विरोधक उठवतील.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

सोने-चांदीच्या दराचा पुन्हा एकदा विक्रम; पाच दिवसात चांदीचे दर 17,607 रुपयांनी वाढले, सोन्यानेही घेतली झेप

Delhi Blast Update- दहशतवादी डॉ. उमरचे आणखी एक कनेक्शन उघड, मौलाना कासमीला NIA ने केली अटक

भाजपची असंवेदनशीलता; सुरक्षा रक्षक बेशुद्ध पडल्यानंतरही जेपी नड्डांचे भाषण सुरुच; इतर नेत्यांनीही केलं दुर्लक्ष, व्हिडीओ व्हायरल

जगावर हिमयुगाचे सावट; जागतिक हवामान बदलामुळे नैसर्गिक संकटे वाढण्याची शक्यता

दिल्लीतील प्रदूषण चिंताजनक; समस्येवर मात करण्यासाठी किरण बेदी यांचा ‘रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लॅन’

हिंदुस्थानकडे कसोटी क्रिकेटसाठी तज्ञ ऑफ-स्पिनर नाही; आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवानंतर हरभजनचे मोठे विधान

बारामती, महाबळेश्वर आणि फलटणची निवडणूक पुढे ढकलली; निवडणूक आयोगाकडून परिपत्रक जारी

कॅलिफोर्नियात अंदाधुंद गोळीबार, 12 जखमी 2 जणांचा मृत्यू

hdfc-bank

देश विदेश – एचडीएफसी बँकेला 91 लाखांचा दंड