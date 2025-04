आई… आई… आईला नदीत वाहताना पाहून लेकीचा आक्रोश, रील बनवणं बेतलं जीवावर

एक महिला आपल्या कुटुंबासोबत फिरायला आली असताना एक दुर्दैवी घटना घडली. महिला नदीत रील बनवत असताना तिचा तोल गेल्यामुळे नदीत बुडून तिचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. ही घटना उत्तराखंडमध्ये घडली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना उत्तर काशीतील भागिरथी नदीजवळ घडली. 35 वर्षीय महिला उत्तरकाशी येथे तिच्या नातेवाईकांना भेटायला गेली होती. सोमवारी ती तिच्या 11 वर्षांच्या मुलीसह मणिकर्णिका घाटावर जात असताना हा अपघात झाला. यावेळी ती आणि तिची मुलगी भागिरथी नदीजवळ रील व्हिडीओ बनवण्यासाठी गेले होते. महिलेने आपला मोबाईल मुलीकडे दिला आणि ती नदीपात्रात उतरली. यावेळी पाण्याचा प्रवाह प्रचंड असल्यामुळे महिलेचा तोल गेला आणि ती नदीत बुडाली.

Bhagirathi river #Uttarkashi

….and the purpose of the camera served very well …it’s a viral reel now …

…but a child lost her mother … pic.twitter.com/lAbji0d1fr

— Mamta Gusain (@Mamtagusain5) April 16, 2025