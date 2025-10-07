प्रबोधनकारांचं पुस्तक अधिकाऱ्यावर फेकलं, महाराष्ट्रात संतापाची लाट

सामना ऑनलाईन
|

मुंबईतील कस्तुरबा रुग्णालयात एका अधिकाऱ्याने त्याच्या सेवानिवत्तीच्या कार्यक्रमात भेटवस्तू म्हणून सहकाऱ्यांना प्रबोधनकारांचे पुस्तक वाटले. या गोष्टीचा राग आलेल्या एका महिलेने पुस्तकावरून त्या अधिकाऱ्याशी वाद घालत ते पुस्तक त्याच्याच अंगावर फेकले. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली आहे.

कस्तुरबा रुग्णालयातील कक्ष अधिकारी राजेंद्र कदम हे दोन दिवसांपूर्वी सेवानिवृत्त झाले. त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या कार्यक्रमात त्यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांना प्रबोधनकार ठाकरेंचे पुस्तके वाटले. त्यावरून एका महिलेने रुग्णालयात राजेंद्र कदम यांच्याशी वाद घातला. त्यानंतर तिने तिला मिळालेले ते पुस्तक कदम यांच्या अंगावर भिरकावले व तिथून निघून गेली. या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

आर.आर. पाटील यांच्या सन्मानार्थ असलेल्या योजनेतून त्यांचे नाव काढणे खेदजनक; सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केला संताप

देश जळतोय आणि तू झोपतोय? परमात्म्याच्या आदेशामुळेच सरन्यायाधीशांवर बूट फेकला; हल्लेखोराचा दावा

न्यायव्यवस्थेत आशेचा किरण दिसतोय, संविधान, घटनेचा आदर करत न्याय मिळण्याची आशा – संजय राऊत

मोदी- शहा यांनी न्यायव्यवस्थेचे धिंडवडे काढले आहे, हे त्याचेच रुप! संजय राऊत यांचा घणाघात

तो बूट सरन्यायधीशांवर नाही तर संविधानावर फेकायचा प्रयत्न झालाय – संजय राऊत

शेअर बाजारात आठवड्याच्या दुसऱ्या दिवशीही तेजी; सेन्सेक्सने 82000 तर निफ्टीने 25000 चा टप्पा केला पार

Virar News – एकाच वर्गात शिकणाऱ्या दोन तरुणांनी 18 व्या मजल्यावरून उडी मारून जीवन संपवले

आमदार फोडताना जसे पॅकेज दिले जातात, त्याहून चांगलं पॅकेज शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी द्या – आदित्य ठाकरे

न्यूयॉर्क, वॉशिंग्टनसह ट्रम्प यांचे आलिशान घरही इराणी अणुबॉम्बच्या टप्प्यात! नेतान्याहू यांचा नवा दावा