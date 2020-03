मुलगा परदेशातून परतल्याची माहिती लपवली, रेल्वेने महिला कर्मचारीला केले निलंबीत

हिंदुस्थानात कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव वाढत चालला आहे. कोरोना पसरू नये म्हणून देशभरात खबरदारी घेतली जात आहे. परदेशातून आलेल्या सर्व प्रवाशांच्या चाचण्या केल्या जात आहेत. तसेच परदेशातून आलेल्या नागरिकांची माहिती द्या असे आवाहनही जनतेला करण्यात आले आहे. असे असतानाही पश्चिम रेल्वेच्या एका महिला अधिकारीने तिच्या मुलाच्या परदेश प्रवासाबाबत लपवून ठेवल्याने तिला निलंबित करण्यात आले आहे.

South Western Railway suspends an officer after she allegedly hid information about her son who had returned from Italy. The officer’s son is now in isolation after the officials got information about him. #Coronavirus pic.twitter.com/S3sVPo0pcF

