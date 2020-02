पाकिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा देणाऱ्या तरुणीवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल, न्यायालयीन कोठडीत रवानगी

बेंगळूरूमध्ये CAA विरोधात आयोजित सभेत पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा करणाऱ्या तरुणीविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या तरुणीचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला असून तिची 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे.

Karnataka: Amulya (who raised ‘Pakistan zindabad’ slogan at an anti-CAA rally in Bengaluru, yesterday) & was charged with sedition, sent to 14-day judicial custody pic.twitter.com/vWS55tDZEQ

बेंगळूरूमध्ये CAA, NCR आणि NPR विरोधात संविधान बचाव रॅलीचे आयोजन करण्यात आले. या रॅलीला खासदार ओवेसी यांनी संबोधन केले. त्यांचे भाषण झाल्यानंतर अमुल्या या तरुणीने सभेत पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा दिल्या. तेव्हा ओवेसी यांनी धाव घेत अमुल्याकडून माईक खेचण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ती ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हती. सभेच्या आयोजकांनीही तिला अडवण्याचा प्रयत्न केला. नंतर पोलिसांनी तिला ताब्यात घेतले. या प्रकरणी खासदार ओवेसी यांनी या घटनेचा निषेध केला. “आयोजकांनी या तरुणीला आंमत्रण द्यायला नको होते. मला हे आधीच माहित असतं तर मी आलोच नसतो. आम्ही हिंदुस्थानी असून आमच्या शत्रू राष्ट्राला कधीच पाठिंबा नव्हता.” हिंदुस्थानला वाचणे हे आमचे उद्दिष्ट असल्याचे ओवेसी यांनी सांगितले.

#WATCH Ruckus erupts at the protest rally against CAA&NRC in Bengaluru where AIMIM Chief Asaddudin Owaisi is present. A woman named Amulya at the protest rally says “The difference between Pakistan zinadabad and Hindustan zindabad is…”. pic.twitter.com/FPh5Ccu3HD

