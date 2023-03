‘भैय्या नको म्हणू ना, फक्त तुझा डीपी पाहून आलोय”, Rapido चालकाचा तरुणीला मेसेज, स्क्रीनशॉट व्हायरल

बाईक टॅक्सी, कॅब चालकांनी महिलांसोबत केलेल्या गैरवर्तनाच्या अनेक घटना तुमच्या वाचनात आल्या असतील. यात आणखी एका धक्कादायक घटनेची भर पडली आहे. एका रॅपिडो ड्रायव्हरने तरुणीला व्हॉट्सअ‍ॅपवर आक्षेपार्ह मेसेज पाठवल्याचे समोर आले आहे. ‘हुस्नपरी’ नावाच्या ट्विटर युजरने या चॅटचा स्क्रीनशॉट ट्विटरवर पोस्ट केला असून यानंतर तो फोटो तुफान व्हायरल होतोय.

व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटचा हा स्क्रीनशॉट ‘हुस्नपरी’ या ट्विटर हँडलवरुन 13 मार्च रोजी पोस्ट करण्यात आल. त्यात रॅपिडो चालकाने मी फक्त तुमचा डीपी पाहून आवाज ऐकून पीकअपसाठी आल्याचे म्हटले. रॅपिडो चालकाच्या या आक्षेपार्ह संवादावर महिलेने संताप व्यक्त केला. त्यानंतर कॅब कंपनीने चौकशी करून चालकावर कारवाई करण्यास सांगितले आहे.

काय होता संवाद…

– हॅलो, झोपलीस का??

– फक्त आणि फक्त तुझा डीपी पाहून आणि आवाज ऐकून आलो आहे

– नाही तर एवढ्या लांब बिलकूल आलो नसतो

– आणि हा आणखी एक गोष्ट, मला भैया नको म्हणू

shared my location with a captain at @rapidobikeapp and this is what i get???? FUCK YOUR APP FUCK YOUR MEN FUCK MEN pic.twitter.com/EHLqd7lpt5

— husnpari (@behurababe) March 12, 2023