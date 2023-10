नारी शक्ती वंदन संमेलनात एकमेकींना दाखवली आपली शक्ती, झिंज्या उपटत भाजपच्या महिला कार्यकर्त्यांची हाणामारी

भाजपची सत्ता असलेल्या उत्तर प्रदेशातील जालौनमध्ये नारी शक्ती वंदन संमेलन या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमासाठी आलेल्या भाजपच्या महिला कार्यकर्त्यांनी एकमेकांना आपली शक्ति नीटपणे दाखवली. किरकोळ कारणावरून महिलांच्या दोन गटात भांडणे झाली आणि काही क्षणात दोन्ही गटातील महिलांनी एकमेकींच्या झिंज्या उपटायला सुरुवात केली. या हाणामारीमुळे रस्त्यावरूल वाहतूक बराच काळ खोळंबली होती. सदर घटनेचा व्हिडीओ चित्रीत करण्यात आला असून तो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. समाजवादी पक्षानेही हा व्हिडीओ शेअर केला आहे.

जालौनच्या कालपीनगरातील रामवाटिका गेस्टहाऊसमध्ये भाजपने नारी शक्ती वंदन संमेलन या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमाला केंद्रीय राज्यमंत्री भानुप्रताप वर्मा आणि उच्च प्रदेश सरकारमधील मंत्री अर्चना पांडे या उपस्थित होत्या. या कार्यक्रमापेक्षा कार्यक्रमस्थळाबाहेर झालेल्या फायटिंगचीच जास्त चर्चा रंगली होती. महिला एकमेकींना मारहाण करत असताना काही पुरुषही यात पडले आणि त्यांनीही एका महिलेला मारहाण केली. या हाणामारीचं कारण काय होतं हे कळू शकलेलं नाही.

