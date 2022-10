Womens Asia Cup 2022 हिंदुस्थानची विजयी सलामी, जेमिमा-हेमलथाची चमकदार कामगिरी

बांगलादेशमध्ये आजपासून सुरू झालेल्या महिलांच्या आशिया चषक क्रिकेट स्पर्धेत हिंदुस्थानने विजयी सलामी दिली आहे. शुभारंभाच्या सामन्यात हिंदुस्थानच्या महिलांनी श्रीलंकेचा 41 धावांनी पराभव केला. जेमिमा रॉड्रिगस आणि दयालन हेमलथा यांनी हिंदुस्थानच्या विजयात चमकदार कामगिरी केली.

हिंदुस्थानने प्रथम फलंदाजी करताना 20 षटकांमध्ये 6 बाद 150 धावा केल्या. विजयासाठी 151 धावांचे आव्हान घेऊन मैदानात उतरलेल्या श्रीलंकेचा संपूर्ण डाव 109 धावांमध्ये आटोपला. श्रीलंकेच्या फक्त तीन खेळाडूंना दुहेरी आकडा गाठता आला. हिंदुस्थानकडून दयालन हेमलथा हिने भेदक गोलंदाजी करत 3 बळी घेतले, तर दिप्ती शर्मा आणि पुजा वस्त्रकरने प्रत्येकी दोन बळी घेत तिला चांगली साथ दिली. राधा यादव हिला एक बळी मिळाला.

