WPL 2023 मुंबईपुढे गुजरातचे लोटांगण, हरमनसेनेचा 143 धावांनी दणदणीत विजय

महिला प्रीमिअर लीगची सुरुवात झाली आहे. शनिवारी नवी मुंबईच्या डॉ. डीवाय पाटील मैदानावर मुंबई इंडियन्स आणि गुजरात जायंट्स संघामध्ये पहिला सामना झाला. या लढतीत मुंबईने गुजरातचा 143 धावांनी दारुण पराभव करत विजयी सलामी दिली. तुफानी अर्धशतक करणाऱ्या हरमनप्रीत कौर हिला प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार मिळाला.

गुजरातची कर्णधार बेथ मुनी हिने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मुंबईची सुरुवात खराब झाली. 15 धावांवर पहिला बळी गमावल्यानंतर मॅथ्यूज आणि ब्रंट यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी अर्धशतकीय भागिदारी केली. ब्रंट 23 धावांवर बाद झाल्यानंतर मैदानात उतरलेल्या कर्णधार हरमनप्रीत कौर हिने दमदार फलंदाजीचे दर्शन घडवले. अमेली केर हिच्यासोबत चौफेर फटकेबाजी करत मुंबईला तिने दीडशे धावांचा टप्पा ओलांडून दिला.

17व्या षटकात हरमन बाद झाली. बाद होण्यापूर्वी तिने 30 चेंडूत 14 खणखणीत चौकारांसह 65 धावांची खेळी केली, अमेली केर हिने 24 चेंडूत 6 चौकार आणि 1 षटकारासह नाबाद 45 धावा केल्या. पुजा वस्त्रकर हिनेही 8 चेंडूत 15 धावा चोपल्या. त्यामुळे मुंबईला 200 धावांचा टप्पा आरामात गाठता आला.

मुंबईने गुजरातसमोर विजयासाठी 208 धावांचे बलाढ्य आव्हान ठेवले. मात्र या आव्हानाचा पाठलाग करताना गुजरातची सुरुवात खराब झाली. अवघ्या 5 धावांत त्यांनी 3 विकेट्स गमावल्या. हरलीन आणि गार्डनर यांना भोपळाही फोडता आला नाही. कर्णधार बेथ मूनी तिसऱ्याच चेंडूवर दुखापतग्रस्त होऊन मैदानाबाहेर गेली.

No feeling like beginning the season with a #OneFamily #MumbaiIndians #AaliRe #WPL2023 #GGvMI pic.twitter.com/agK1PUN3Xc

— Mumbai Indians (@mipaltan) March 4, 2023