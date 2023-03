WPL 2023 GG vs UPW ग्रेसची ‘ग्रेट’ खेळी, यूपीने विजय खेचून आणला; गुजरातचा सलग दुसरा पराभव

‘डब्ल्यूपीएल’च्या पहिल्या हंगामातील तिसरा सामना यूपी वॉरियर्स आणि गुजरात जायंट्स संघामध्ये नवी मुंबईतील डीवाय पाटील मैदानावर रंगला. शेवटपर्यंत रोमहर्षक झालेला हा सामना 3 विकेट्सने जिंकत यूपीने स्पर्धेची सुरुवात विजयाने केली आहे, तर दुसरीकडे गुजरातला सलग दुसऱ्या लढतीत पराभवाचा सामना करावा लागला. यूपीची खेळाडू किरण आणि ग्रेस यांनी दमदार खेळी करत विजय खेचून आणला.

गुजरात जायंट्सने यूपीपुढे विजयासाठी 170 धावांचे आव्हान ठेवले होते. धावांचा पाठलाग करताना यूपीची सुरुवात खराब झाली. यूपीने अवघ्या 20 धावांमध्ये 3 विकेट्स गमावल्या. त्यानंतर किरन नवगिरे हिने दीप्ती शर्मासोबत अर्धशतकीय भागिदारी करत सामना एकतर्फी होणार नाही याची काळजी घेतली. मात्र 84 धावांमध्ये दीप्ती बाद झाल्यानंतर यूपीचा डाव पुन्हा लडखडला. अर्धशतकानंतर किरणही (53 धावा) लगेचच बाद झाली. त्यानंतर सिमरन शेखही आल्या पावली माघारी परतली.

समोर एकामागोमाग विकेट्स जात असताना ग्रेस हॅरिस हिने एक बाजू लावून धरली आणि चौकार-षटकारांची अतिषबाजी केली. सोफीसोबत मिळून तिने 70 धावांची विजयी भागिदारीही केली. ग्रेसने 26 चेंडूत 7 चौकार आणि 3 षटकारांसह नाबाद 59 धावा फटकावल्या, तर सोफीने 12 चेंडूत 22 धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली.

गुजरातकडून किम गार्थने 5 विकेट्स मिळवल्या, मात्र इतर गोलंदाजांनी सढळ हाताना धावा दिल्याने गुजरातचा पराभव झाला. याआधी सलामीच्या लढतीतही गुजरातला 143 धावांनी लाजिरवाणा पराभव स्वीकारावा लागला होता.

What a thriller – UP Warriorz beat Gujarat Giants by 3 wickets – Grace Harris smashed 6, Wd, 2, 4, Wd, 4 & 6 in final over.#WomensPremierLeague #WPL #WPL2023 #TATAWPL #TATAWPL2023 #GraceHarris #YeTohBasShuruatHai #WPLonJioCinema #WPLT20 pic.twitter.com/1wCfaCkyqt

