टीम इंडियाने इतिहास रचला, सेमिफायनल न खेळता फायनलमध्ये थेट प्रवेश

ऑस्ट्रेलियात सुरू असलेल्या महिलांच्या टी-20 विश्वचषक स्पर्धेत टीम इंडिया फायनलमध्ये पोहोचली आहे. गुरुवारी टीम इंडिया व बलाढ्या इंग्लंडमध्ये होणारा सेमीफायनल सामना पावसामुळे रद्द झाल्याने गुणतालिकेत सर्वाधिक गुण असल्याने टीम इंडिया फायनलमध्ये पोहोचली आहे. टीम इंडियाने पहिल्यांदाच टी-20 विश्वचषकाच्या फायनस मध्ये प्रवेश केला आहे.

☔ MATCH ABANDONED ☔

For the first time in their history, India have qualified for the Women’s #T20WorldCup final pic.twitter.com/88DHzqTbnK

— T20 World Cup (@T20WorldCup) March 5, 2020