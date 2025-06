Women’s World Cup 2025 – पुन्हा एकदा हिंदुस्थान-पाकिस्तान आमनेसामने, कधी आणि कुठे होणार टक्कर? ICC ने जाहीर केलं संपूर्ण वेळापत्रक

हिंदुस्थान आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये पुन्हा एकदा क्रिकेटच्या मैदानावर तंबळ युद्ध रंगणार आहे. महिला क्रिकेट वर्ल्ड कपच्या निमित्ताने दोन्ही संघ एकमेकांना भिडणार आहेत. महिला वनडे वर्ल्ड कप 30 सप्टेंबर 2025 पासून सुरू होणार आहे. टीम इंडियाविरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये बंगळुरूच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर पहिला सामना खेळला जाईल. ICC ने वर्ल्ड कपच संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर केलं आहे.

टीम इंडिया आणि पाकिस्तान यांच्यात 5 ऑक्टोबर रोजी रविवारी श्रीलंकेतील कोलंबोच्या आर. प्रेमदास स्टेडियमवर भीडत होणार आहे. दोन्ही देशांमधील तणावाच्या परिस्थितीमुळे ICC, BCCI आणि PCB यांच्यात एक सामंजस्य करार झाला असून पाकिस्तानचे सर्व सामने श्रीलंकेची राजधानी कोलंबोमध्ये खेळले जाणार आहेत. वर्ल्ड कपच्या साखळी फेरीत टीम इंडियाचे एकून सात सामने खेळणार आहे. पहिला सामना 30 सप्टेंबर रोजी श्रीलंकेविरुद्ध (बंगळुरू), दुसरा सामना 5 ऑक्टोबरी रोजी पाकिस्तानविरुद्ध (कोलंबो), तिसरा सामना 9 ऑक्टोबर रोजी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध (विशाखापट्टणम), चौथा सामना 12 ऑक्टोबर रोजी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध (विशाखापट्टणम), पाचवा सामना 19 ऑक्टोबर रोजी इंग्लंडविरुद्ध (इंदौर), सहावा सामना 23 ऑक्टोबर रोजी न्यूझीलंडविरुद्ध (गुवाहटी) आणि शेवटचा सामना 26 ऑक्टोबर रोजी बांगलादेशविरुद्ध (बंगळुरू) खेळला जाणार आहे.

