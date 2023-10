World Cup 2023 Ind vs Aus – ऑस्ट्रेलियाची प्रथम फलंदाजी; गिलला आराम, 3 फिरकीपटूंसह टीम इंडिया मैदानात

आयसीसी वन डे वर्ल्डकपमधील टीम इंडियाचे अभियान आजपासून सुरू होत आहे. चेन्नईच्या एमए चिदंबरम मैदानात हिंदुस्थानचा सामना ऑस्ट्रेलियाशी होणार आहे. ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार पॅट कमिन्स याने नाणेफेक जिंकून हिंदुस्थानला प्रथम गोलंदाजीसाठी आमंत्रित केले आहे. हिंदुस्थानचा संघ आज सलामीवीर शुभमन गिलशिवाय मैदानात उतरणार आहे.

शुभमन गिल याला डेंग्यूची लागण झाल्याने त्याला विश्रांती देण्यात आली आहे. त्याची जागी डावखुरा फलंदाज ईशान किशनला संघात स्थान देण्यात आले आहे. रोहित शर्मासोबत तो सलामीला येईल. चेन्नईच्या खेळपट्टीचा इतिहास पाहता हिंदुस्थानने तीन फिरकीपटूंना संघात स्थान दिले आहे. आर अश्विन, रवींद्र जडेजा आणि कुलदीप यादव हे तीन फिरकीपटू हिंदुस्थानच्या संघात आहेत. आर. अश्विन हा तब्बल 11 वर्षांनी वन डे वर्ल्डकपमध्ये खेळणार आहे. होमग्राउंडवर त्याच्याकडून दमदार कामगिरीची आशा आहे.

