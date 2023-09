World Cup 2023 – वर्ल्डकपसाठी पाकिस्तानचा संघ जाहीर, स्टार वेगवान गोलंदाजाचा पत्ता कट

हिंदुस्थानात होणाऱ्या आगामी आयसीसी वन डे वर्ल्डकपसाठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (पीसीबी) 15 सदस्यीय संघाची आज घोषणा केली. बाबर आझमच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानचा संघ मैदानात उतरणार आहे. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून संघाचा नियमित सदस्य झालेला वेगवान गोलंदाज नसीम शाह याचा दुखापतीमुळे पत्ता कट झाला आहे. नसीमच्या जागी हसन अलीला वर्ल्डकपचे तिकीट मिळाले आहे.

आशिया चषक स्पर्धेत नसीम शाहच्या खांद्याला दुखापत झाली होता. दुबईत खांद्याचे स्कॅन केल्यानंतर नसीमची दुखापत गंभीर असल्याचे समोर आले होते. त्याला जवळपास वर्षभर मैदानापासून दूर राहावे लागू शकते. यामुळे तो वर्ल्डकपलाही मुकला आहे.

Pakistan unveil squad for the World Cup campaign 🇵🇰💪

More details ➡️ https://t.co/hanhk17ACZ#WeHaveWeWill | #CWC23 pic.twitter.com/HY9cWDGnQn

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) September 22, 2023