World Cup 2023 – हिंदुस्थानचा संघ संतुलित, पण ‘हा’ खेळाडू हवा होता; युवराज सिंहने सांगितलं कारण

आयसीसी वन डे वर्ल्डकपला 5 ऑक्टोबरपासून सुरुवात होणार आहे. यजमान हिंदुस्थानचा पहिला सामना 8 ऑक्टोबर रोजी ऑस्ट्रेलियाची होईल. वर्ल्डकप सुरू होण्यापूर्वी हिंदुस्थानने गुरुवारी आपल्या संघात एक बदल केला. दुखापतग्रस्त अक्षर पटेल याच्या जागी आर. अश्विन याला संघात स्थान देण्यात आले. रवींद्र जडेजा आणि कुलदीप यादवनंतर हिंदुस्थानच्या संघातील तो तिसरा फिरकीपटू आहे.

यंदाच्या वन डे वर्ल्डकपमध्ये विजेतेपदासाठी हिंदुस्थानचाच संघ फेव्हरेट आहे. संघाही विस्फोटक फलंदाज, अष्टपैलू, फिरकीपटू आणि वेगवान गोलंदाजांचा ताफा यामुळे संतुलित दिसतोय. मात्र हिंदुस्थानला दोन वर्ल्डकप जिंकून देणाऱ्या युवराज सिंह याला संघात एक कमतरता जाणवत आहे.

हिंदुस्थानच्या वर्ल्डकप संघाबाबत बोलताना युवराज सिंह म्हणाला की, आपला संघ संतुलित दिसतोय, मात्र युझवेंद्र चहल हा संघात हवा होता. कारण आपण हिंदुस्थानमध्ये खेळणार असून इथल्या खेळपट्ट्या अनेकदा फिरकीला साथ देतात. त्याव्यतिरिक्त आपला संघत संतुलित आहे.

युझवेंद्र चहल संघात नसल्याने मी थोडा आश्चर्यचकित झालो.तो एक चांगला पर्याय असता. कारण लेग स्पिनर तुम्हाला सामना जिंकून देऊ शकते. वाशिंग्टन सुंदर हा देखील तरुण आहे आणि फलंदाजीही करू शकतो. पण शेवटी कर्णधार आणि प्रशिक्षकांना फॉर्म पाहून निर्णय घ्यावा लागतो, असेही युवराज सिंह म्हणाला.

#WATCH | On Team India World Cup squad, former cricketer Yuvraj Singh says, “The balance of our team is good. I felt that Yuzvendra Chahal should have been there because we are playing in India and often there is spin (on the pitches here). Otherwise, I think it is a good… pic.twitter.com/LxLyAznwgt

— ANI (@ANI) September 29, 2023