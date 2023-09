World cup 2023 पाकिस्तानच्या लढतीला प्रवेशबंदी, प्रेक्षकांना तिकीटाचे पैसे परत मिळणार

आयसीसी वन डे वर्ल्डकप सुरू होण्यास अवघ्या काही दिवसांचा कालावधी बाकी आहे. यंदाचा वर्ल्डकप हिंदुस्थानमध्ये रंगणार असून 5 ऑक्टोबर रोजी पहिला तर 19 नोव्हेंबर रोजी अंतिम सामना खेळला जाणार आहे. वर्ल्डकपचा पहिला सराव सामना हा येत्या शुक्रवारी हैदराबाद येथे न्य़ूझीलंड आणि हैदराबाद येथे होणार आहे. मात्र या सामन्याबाबत बीसीसीआयने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

ICC CWC 2023 warm-up match update.

The warm-up match between New Zealand and Pakistan scheduled to take place in Hyderabad on 29th September will now take place behind closed doors as per the advice of the local security agencies.

More details here – https://t.co/eKoFEZ4u94… pic.twitter.com/24PwvIkg7m

— BCCI (@BCCI) September 25, 2023