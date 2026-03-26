विश्वविक्रमातून सोमय्या ग्रुप देणार जगाला शांती संदेश, सोमय्या ग्रुप संस्थेचा दुसरा विक्रम ठरणार

जगभरातील युद्धजन्य परिस्थिती, महागाई आणि अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर चंद्रपूरमधील सोमय्या ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्युशन्सने शांततेचा जागतिक संदेश देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. ‘युद्ध नव्हे, तर शांती हवी’ हा ठाम संदेश देत ही संस्था 28 मार्च ला सकाळी 9 वाजता नवा विश्वविक्रम नोंदविणार असल्याची माहिती संस्थेचे अध्यक्ष पी. एस. आंबटकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माध्यमांना सांगीतली.
चंद्रपूर शहरातील वडगाव येथील सोमय्या कॅम्पसमध्ये हजारो विद्यार्थी- विद्यार्थिनींच्या सहभागातून जगातील सर्वात मोठे ‘जागतिक शांतता चिन्ह’ मानवी साखळीच्या माध्यमातून साकारले जाणार आहे. या उपक्रमाची गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये होणार असल्याने आंतरराष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सध्या अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढता तणाव, तसेच विविध देशांमधील संघर्षामुळे जागतिक शांततेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. चंद्रपूरमधील विद्यार्थ्यांनी पुढाकार घेत निर्धार केला आहे. विशेष म्हणजे, 1 मार्च 2026 रोजी याच संस्थेने 2700 महिला व विद्यार्थिनींच्या सहभागातून अवघ्या सात मिनिटांत २० लावण्यांचे सादरीकरण करून जागतिक विक्रम नोंदविला होता. अवघ्या एका महिन्यात दुसऱ्या विक्रमाच्या उंबरठ्यावर संस्था उभी असून, हाही विक्रमच असेल.