नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच ट्रेंडिंग होत आहे #worldwar3 … वाचा सविस्तर

शुक्रवार सकाळपासूनच ट्विटरवर #worldwar3 हा हॅशटॅग ट्रेडिंगमध्ये आहे. मात्र, या मागचं नेमकं कारण काय आहे, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. अमेरिकेने हवाई हल्ला करून इराणचा मेजर जनरल कासिम सुलेमानी याला ठार केलं आहे. शुक्रवारी सकाळी अमेरिकेने बगदादच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर हवाई हल्ला करून सुलेमानी आणि इराकी मिलिशियाचे कमांडर अबू महदी अल-मुहंडिस यांना ठार केले. यानंतर हा हॅशटॅग ट्रेंड करत आहे. हा हॅशटॅग पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटत आहे. कारण त्यांना अशाप्रकारे 2020 ची सुरुवात होण्याची अपेक्षा नव्हती. दरम्यान, अनेक जण सोशल मीडियावर तिसरे महायुद्ध सुरु झाले का, असा प्रश्न विचारत आहे.

इराणचे परराष्ट्रमंत्री मोहम्मद जावद जाफरी यांनी अमेरिकेचा हा हल्ला म्हणजे दहशतवादी कृती असल्याचे म्हटले आहे. ‘अमेरिकेला त्यांच्या या कृतीची किंमत चुकवावी लागेल’, असा इशारा त्यांनी अमेरिकेला दिला आहे. त्यांच्या या इशाऱ्यानंतर जगात तिसऱ्या महायुद्धाला सुरुवात होणार का, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. दरम्यान, यावर अनेक नेटकऱ्यांनी मिम्स शेअर करून आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत…

2020 is gonna World War 3 is be my year is trending on very 2nd & 3rd Day #worldwar3 pic.twitter.com/U1GGZKJh1K

When you find out later on that World War III was no joke…And your ass will soon be in the frontlines #worldwar3 pic.twitter.com/KPO8ricLWX

— Bojackly horseeing life (@Therealsupchose) January 3, 2020