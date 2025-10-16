Ratnagiri News – चिपळूणमध्ये उत्साहात साजरा झाला जागतिक पांढरी काठी दिन

सामना ऑनलाईन
|

जागतिक पांढरी काठी दिनानिमित्त जिल्हा शाखा रत्नागिरीच्या वतीने चिपळूण शहरात इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्राजवळ विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या वेळी इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रासमोरील रस्त्यावर दृष्टीहीन बांधवांनी पांढरी काठीसह रस्ता ओलांडण्याचे प्रात्यक्षिक सादर करून सामाजिक जनजागृतीचा प्रभावी संदेश दिला.

या कार्यक्रमात दहा दृष्टीहीन दिव्यांगांचा सहभाग होता. “पांढरी काठी दिन हीच माझी वाणी, आम्ही नाही दुर्बळ आमची वेगळी कहाणी” अशा जोशपूर्ण घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. या प्रसंगी नॅब संस्थेचे अध्यक्ष निलेश भुरण, उपाध्यक्ष इब्राहिम दलवाई, कार्यवाह भरत नांदगावकर, संचालक ॲड. विवेक रेळेकर, प्रकल्प अधिकारी संदीप नलावडे, शिक्षण विस्तार अधिकारी सौरवी संतोष जाधव मॅडम, तसेच पोलीस कर्मचारी श्री. रसाळ, मयूर चव्हाण, वैभव फके, सुरज वरवाटकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

कार्यक्रमादरम्यान मान्यवरांनी अंध बांधवांना मार्गदर्शन करत पांढऱ्या काठीचे आणि आत्मनिर्भरतेचे महत्त्व पटवून दिले. प्रकल्प अधिकारी संदीप नलावडे यांनी सांगितले की, “अंध काठी ही दृष्टिहीन दिव्यांगांसाठी जीवनसाथी आहे.” तर शिक्षण विस्तार अधिकारी सौरवी जाधव मॅडम यांनी म्हटले की, “अंधकाठी दिन हा दृष्टिहीन बांधवांसाठी प्रेरणादायी असून या काठीमुळे त्यांना आत्मविश्वास आणि स्वतंत्रपणे जगण्याची शक्ती मिळते.” या कार्यक्रमाच्या शेवटी उपस्थित अंध बांधवांच्या चेहऱ्यावर आनंद आणि आत्मविश्वास झळकत होता. पांढऱ्या काठीद्वारे समाजात समान हक्क, आत्मनिर्भरता आणि सन्मान यांचा संदेश देत जागतिक पांढरी काठी दिन साजरा करण्यात आला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

video

Video – अन्यथा इलेक्शनपेक्षा सिलेक्शन करून मोकळे व्हा – उद्धव ठाकरे

video

Video – मतदार याद्या नव्हे तर मतदान गुप्त असतं – राज ठाकरे

कमालच! 92 व्या वर्षी डॉक्टर झाला पिता, 37 वर्षीय पत्नीनं दिला गोंडस बाळाला जन्म; मोठा मुलगा 65 वर्षांचा

चंद्रपुरात 69 व्या धम्मचक्र अनुवर्तन दिनानिमित्त भव्य रॅली, दीक्षाभूमीवर उसळला धम्मसागर

video

Video – राज्यात सर्वाधिक भ्रष्टाचार ठाणे महानगरपालिकेत

Bhandara accident – स्कूल व्हॅन पलटून 10 विद्यार्थी जखमी, रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे झाला अपघात

video

Video – ठाणे पालिकेच्या भ्रष्टाचारी कारभाराविरूद्ध राजन विचारे आक्रमक

Photo – ‘कुछ कुछ होता है’ला 27 वर्ष पूर्ण, करण जोहरनं शेअर केले सेटवरील खास फोटो

राजस्थानमध्ये आणखी एक दुर्घटना, कार-ट्रेलरची धडक बसून चार मित्रांचा होरपळून मृत्यू