स्मृती माधनाच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघामागे लागलेली पराभवाची साडेसाती सुरुच आहे. महिला प्रीमियर लीगमध्ये आरसीबीला सलग चौथ्या पराभवाचा सामना करावा लागला. शुक्रवारी मुंबईतील ब्रेबॉर्न मैदानावर झालेल्या लढती यूपी वॉरियर्सने आरसीबीवर 10 विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला. आरसीबीने विजयासाठी दिलेले 139 धावांचे आव्हान यूपीने एकही विकेट न गमावता पूर्ण केले. कर्णधार अ‍ॅलिया हिली (Alyssa Healy) हिने नाबाद 96 धावांची खेळी केली, फलंदाजीत प्रमोशन मिळालेल्या देविका वैद्य (Devika Vaidya) हिनेही नाबाद 36 धावांचे योगदान दिले.

आरसीबीने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. सलामीला आलेली कर्णधार स्मृती मानधना हिला या लढतीतही सूर गवसला नाही. ती 4 धावांवर बाद झाली. त्यानंतर सोफी डिवाईन आणि अॅलिस पेरी यांनी आरसीबीचा डाव सावरला. दोघींनी अर्धशतकीय भागिदारी केली.

नवव्या षटकात आरसीबीची धावसंख्या 73 पर्यंत पोहोचली होती. मात्र याच धावसंख्येवर डिवाईनची विकेट पडली आणि आरसीबीचा डाव पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळला.

9️⃣6️⃣* runs

4️⃣7️⃣ balls

1️⃣8️⃣ fours

1️⃣ six@ahealy77‘s knock in the chase for @UPWarriorz was packed with timing & elegance 👌🏻👌🏻

Watch her innings here 🎥🔽 #TATAWPL | #RCBvUPW https://t.co/lTEnR2xCCM pic.twitter.com/Z7vpAdKtnO

— Women’s Premier League (WPL) (@wplt20) March 10, 2023