महाराष्ट्राचे सुपुत्र सी. बी. भाकरे यांना बुलढाण्यात अंतिम निरोप

जम्मू-कश्मिरमध्ये दहशतवाद्यांशी झालेल्या चकमकीत वीर मरण आलेले महाराष्ट्राचे सुपुत्र चंद्रकांत भाकरे यांच्या पार्थिवावर आज अंत्यसंस्कार करण्यात आले. शासकीय इतमामात अंतिम विधी करण्यात आले. या सुपुत्राला निरोप देण्यासाठी बुलढाण्यात गर्दी जमली होती मात्र असे असले तरी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सोशल डिस्टन्सिंगचे सर्व नियम देखील काटेकोरपणे यावेळी पाळण्यात आले.

उत्तर कश्मिरमधील बारामुल्ला जिल्ह्यात सोपोर येथे नूरबाग परिसरात जम्मू-कश्मीर पोलीस व सीआरपीएफचे संयुक्त पथक गस्तीवर असताना अहदबाब चेकपोस्टजवळ दहशतवाद्यांनी या पथकावर हल्ला केला. दहशतवाद्यांनी सीआरपीएफच्या गाडीवर तुफान गोळीबार केला. यात हेड कॉन्स्टेबल राजीव शर्मा, कॉन्स्टेबल सी. बी. भाकरे तसेच कॉन्स्टेबल सत्पाल परमार हे तिघे शहीद झाले. तर हेड कॉन्स्टेबल विश्वजीत घोष, गाडीचा चालक जावेद अहमद हे गंभीर जखमी झाले.

Maharashtra: Wreath laying and last rites ceremony of CRPF’s Chandrakant Bhakre in Buldhana. He lost his life in Sopore terrorist attack in Jammu and Kashmir. pic.twitter.com/mdCndCDhQT

— ANI (@ANI) April 20, 2020