मोठी बातमी: आशियाई क्रीडा स्पर्धेत बजरंग पुनिया, विनेश फोगाटला मिळणार डायरेक्ट एन्ट्री

देशातील कुस्तीपटूंनी हिंदुस्थानच्या कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष बृजभूषण सिंह यांच्याविरूद्ध लैंगिक शोषणाचे आरोप करत आंदोलन केलं. या आंदोलनामुळे बजरंग पुनिया आणि विनेश फोगाट यांची नावं चांगलीच चर्चेत आहेत. या दोन्ही खेळाडूंनी आंदोलनात पुढाकार घेतला होता. कुस्तीपटूंच्या आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा मिळाल्यानंतर गृहमंत्र्यांनी लैंगिक शोषणाच्या आरोप झालेल्या बृजभूषण यांच्याविरूद्ध चार्चशीट दाखल करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर या कुस्तीपटूंनी आंदोलनाल स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता.

दरम्यान, सप्टेंबर महिन्यात चीनमध्ये होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी बजरंग पुनिया आणि विनेश फोगाट यांचा समावेश होणार की नाही असा संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र एएनआय वृत्तसंस्थेनं सूत्रांच्या आधारे दिलेल्या माहितीनुसार आता या दोघांनाही आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी थेट प्रवेश दिला जाईल. विशेष म्हणजे त्यांना ट्रायल्सला सामोरे जाण्याची गरज नसल्याचं कळतं आहे.

Wrestlers Bajrang Punia and Vinesh Phogat likely to go to the Asian Games directly without appearing for trials after the Ad-hoc committee gives them exemption: Sources

