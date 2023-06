Wrestlers Protest ‘ती’ दृश्य बघून व्यथित झालो, वर्ल्डकप विजेत्या क्रिकेटपटूंचा कुस्तीपटूंच्या आंदोलनाला पाठिंबा

राष्ट्रीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष, भाजप खासदार बृजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधात दिल्लीत सुरू असलेल्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पदक विजेत्या कुस्तीपटूंच्या आंदोलनाची धार वाढत चालली आहे. अनेक खेळाडू पाठिंब्यासाठी पुढे आले असून आता 1983 वर्ल्डकप विजेत्या संघाचे खेळाडूही कुस्तीपटूंसाठी आखाड्यात उतरले आहेत. या खेळाडूंनी संयुक्तपणे एक निवेदन जारी करत कुस्तीपटूंच्या आंदोलनावर परखड शब्दांमध्ये भाष्य केले. तसेच पोलिसांनी ज्या पद्धतीने हे आंदोलन हाताळले यावरही विश्वविजेत्या खेळाडूंनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

ऑलिम्पिक पदक विजेती साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा गाजवणारी विनेश फोगाटसह अनेक कुस्तीपटू बृजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधात आंदोलन करत आहेत. ब्रिजभूषण यांच्या लैंगिक छळाचा आरोप करण्यात आला असून त्यांना अटक करण्याची मागणी होत आहे. दिल्लीतील जंतरमंतरवर हे आंदोलन सुरू असून नवीन संसद भवनाच्या इमारतीच्या उद्घाटनावेळी याला वेगळे वळण लागले. दिल्ली पोलिसांनी जंतरमंतरवरील तंबू उखडले, तसेच शांततेने आंदोलन करणाऱ्या खेळाडूंना अक्षरश: फरफटत नेले. याचे फोटो, व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली. याच संदर्भात आता 1983 वर्ल्डकप विजेत्या खेळाडूंनी एक संयुक्त निवेदन जारी केले आहे.

‘आमच्या चॅम्पियन कुस्तीपटूंसोबत झालेल्या मारहाणीची दृश्य व्यथित करणारी आहेत. त्यांनी कष्टाने मिळवलेली पदकं गंगा नदीमध्ये सोडण्याचा निर्णय घेतला असून यामुळे आम्ही चिंतित आहोत. अनेक वर्षांचे परिश्रम, त्याग, दृढनिश्चय आणि धैर्य दाखवत त्यांनी ही पदकं मिळवली. यामुळे केवळ त्यांचेच नाही तर देशाचे नाव अभिमानाने उंचावले, देशवासियांना आनंदाचे क्षण त्यांनी दिले. त्यांनी या प्रकरणी कोणताही निर्णय घाईघाईने घेऊ नये असे आम्ही त्यांना आवाहन करतो आणि अशी आशा करतो की त्यांच्या तक्रारी लवकरात लवकर ऐकून घेतल्या जातील आणि त्याचे निराकरण केले जाईल. कायद्याने सर्वकाही होऊ द्या’, असे 1983 वर्ल्डकप विजेत्या खेळाडूंनी आपल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे.

1983 Cricket World Cup winning team issues statement on wrestlers’ protest – “We are distressed and disturbed at the unseemly visuals of our champion wrestlers being manhandled. We are also most concerned that they are thinking of dumping their hard-earned medals into river… pic.twitter.com/9FxeQOKNGj

दरम्यान, 1983 वर्ल्डकप विजेत्या संघाचा भाग असणारे मदनलाल यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. कुस्तीपटूंचा पदकं गंगेत फेकण्याचा निर्णय हृदयद्रावक आहे. आमचा याला विरोध आहे, कारण पदक मिळवणे सोपे नाही. सरकारने लवकरात लवकर या समस्येवर तोडगा काढावा अशी विनंती करतो, असे मदन लाल म्हणाले. ‘एएनआय’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

Wrestlers’ protest | Heartbreaking that they decided to throw their medals. We aren’t in favour of them throwing their medals because earning medals isn’t easy and we urge the Government to sort out this issue as soon as possible: Member of the 1983 cricket world cup winning… pic.twitter.com/Bg6p83LDIK

— ANI (@ANI) June 2, 2023