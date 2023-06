बृजभूषणला अटक करावी हीच आमची मागणी, सरकारचा प्रस्ताव बघू! साक्षी मलिक

बुधवारी केंद्रीय क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पैलवानांना पुन्हा चर्चेसाठी आमंत्रित केल्यानंतर काही तासांनंतर, साक्षी मलिक म्हणाली की, ‘कुस्तीपटू त्यांचं आंदोलन थांबवणार नाहीत आणि सरकार त्यांना काय प्रस्ताव देते याची आम्ही वाट पाहत आहोत’.

‘आम्ही आमचं आंदोलन संपवणार नाही. सरकार आम्हाला कोणता प्रस्ताव देईल ते बघू. रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) चे प्रमुख बृजभूषण यांना अटक करावी, ही आमची प्रमुख मागणी आहे’, असं कुस्तीपटू साक्षी मलिक हिने सांगितलं.

ती पुढे म्हणाली, ‘आम्ही सरकारने आणलेल्या प्रस्तावावर खाप पंचायतीच्या नेत्यांशी चर्चा करू. आम्ही दुसरा कोणताही प्रस्ताव स्वीकारणार नाही आणि त्यावरून मार्ग काढू’.

इंडिया टुडे टीव्हीशी बोलताना पैलवालांनी सांगितलं की ते सरकारसोबत खुल्या बैठकीची वेळ आणि ठिकाणाची वाट पाहत आहेत.

“We will discuss the proposal given by the government with our seniors and supporters. Only when everyone gives their consent that the proposal is fine, then will we agree. It won’t happen that we will agree to anything that the government says and end our protest. No time fixed… pic.twitter.com/3MoVLYSR2Q

— ANI (@ANI) June 7, 2023