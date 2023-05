..तर मी फाशी घेईन, लैंगिक शोषणाचा आरोप असलेल्या ब्रिजभूषण यांचा व्हिडीओ व्हायरल

भाजप खासदार आणि राष्ट्रीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधात गेल्या 14 दिवसांपासून दिल्लीतील जंतरमंतर येते कुस्तीपटूंचे आंदोलन सुरू आहे. ब्रिजभूषण यांच्यावर खेळाडुंनी लैंगिक शोषणाचे आरोप केले असून त्यांना अटक होईपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवल्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. कुस्तीपटूंच्या या आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा मिळत असताना दुसरीकडे ब्रिजभूषण मात्र सातत्याने आपल्यावरील आरोप फेटाळताना दिसत आहेत. एका नव्या व्हिडीओमध्येही त्यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावत एकही आरोप सिद्ध झाल्यास फाशी घेईन असे म्हटले आहे.

माझ्यावरील एकही आरोप सिद्ध झाला तर मी फाशी घेईन. सध्या हे प्रकरण दिल्ली पोलिसांकडे असल्यामुळे याबाबत अधिक बोलणार नाही. परंतु मी पहिल्या दिवसापूसन विचारतोय की तुमच्याकडे एखादा व्हिडीओ आहे का? मी एखाद्या खेळाडुला फोन कधी फोन केला का? कोणी साक्षिदार आहे का? असा सवाल करत ब्रिजूभषण शरण सिंह यांनी आरोपांचा पुरावा देण्याची मागणी केली.

दोन तीन कुस्तीपटू सोडून तुमच्या आजूबाजूला असणाऱ्या आखाड्यातील महिला कुस्तीपटुंना एकांतात विचारा की ब्रिजभूषण रावण आहे का? व्याभिचारी आहे का? 11 वर्षात मी देशातील कुस्तीसाठी काय-काय केलं नाही हे देखील विचारा, असेही ब्रिजभूषण म्हणाले. ‘पीटीआय’ने त्यांचा हा व्हिडीओ शेअर केला आहे.

VIDEO | “I will hang myself even if a single allegation against me is proved,” says WFI President Brij Bhushan Sharan Singh on sexual harassment charges levelled against him by protesting wrestlers. pic.twitter.com/nNiUUKij8T

खाप पंचायत, शेतकरी संघटनांचा कुस्तीपटूंना पाठिंबा

दरम्यान, कुस्तीपटूंच्या पाठिंब्यासाठी खाप पंचायत आणि शेतकरी संघटना मैदानात उतरल्या असून त्यांच्याकडून दिल्लीमध्ये महापंचायतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. शेतकरी नेते राकेश टिकैत हे देखील जंतरमंतरवर पोहोचले आहेत. कुस्तीपटूंना आमचा पाठिंबा असून एफआयआर नोंदवल्यानंतर ब्रिजभूषण शरण सिंह यांना अटक करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. तर खाप पंचायतीचे प्रमुख चौधरी सुरेंद्र सोलंकी यांनी कुस्तीपटूंना न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

VIDEO | “The protest will continue till these kids (protesting wrestlers) get justice but how we take it forward, that will be decided by all of us today,” says Chaudhary Surender Solanki, Khap president Palam, on mahapanchayat at Jantar Mantar today. pic.twitter.com/D4AurXXNP8

