प्रिस्क्रिप्शनच्या वर ‘श्री हरी’ आणि खाली औषधांची नावे लिहा! मुख्यमंत्र्यांचा डॉक्टरांना सल्ला

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी शनिवारी डॉक्टरांना एक मोलाचा सल्ला दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी प्रिस्क्रिप्शनच्या वर ‘श्री हरी’ आणि खाली औषधांची नावे लिहण्यास सांगितले आहे. तसेच औषधांची नावे हिंदीमध्ये लिहिण्यात यावी असेही त्यांनी म्हटले.

राजधानी भोपाळमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना शिवराज सिंह यांनी औषधांची नावे हिंदीमध्ये लिहिण्यात यावी असे म्हटले. जर एखाद्या औषधाचे नाव क्रोसिन असेल तर ते हिंदीमध्ये लिहिण्यात काय अडचण आहे? असा सवालही त्यांनी केला. तसेच आपण इंग्रजीविरोधी नसून राष्ट्रभाषेबाबत जागरुकता वाढवण्याच्या बाजूने असल्याचे त्यांनी म्हटले.

“Write Shri Hari on top and names of medicines below”: CM Chouhan pitches for use of Hindi in medicine

