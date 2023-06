WTC Final Ind vs Aus – कांगारुंच्या वेगवान गोलंदाजीची धार बोथट, प्रमुख खेळाडू दुखापतीमुळे संघाबाहेर

आयसीसीच्या जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपचा अंतिम सामना इंग्लंडमध्ये पार पडणार आहे. हिंदुस्थान आणि ऑस्ट्रेलिया या तुल्यबळ संघात हा सामना लंडनच्या ओव्हल मैदानावर रंगणार आहे. 7 जूनपासून हा सामना खेळवला जाईल. मात्र हा सामना सुरू होण्यापूर्वीच ऑस्ट्रेलियाचा मोठा धक्का बसला आहे.

ऑस्ट्रेलियाचा प्रमुख वेगवान गोलंदाज जोश हेझलवूडला दुखापत झाली आहे. त्यामुळे डब्ल्यूटीसीचा अंतिम सामना खेळू शकणार नाही. आयसीसीने ही माहिती दिली आहे. नुकत्याच संपलेल्या इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये जोश हेझलवूड रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून मैदानात उतरला होता. मात्र दुखापतीमुळे तो संपूर्ण हंगाम खेळू शकला नव्हता.

