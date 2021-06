WTC Final Live चहापानापर्यंत न्यूझीलंड बिनबाद 19, टीम इंडियाला विजयासाठी 10 बळींची आवश्यकता

इंग्लंडच्या साउथहॅम्प्टन येथे सुरू असलेल्या पहिल्या जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या अंतिम लढतीत टीम इंडियाने न्यूझीलंडपुढे विजयासाठी 139 धावांचे आव्हान ठेवले आहे. चहापानापर्यंत न्यूझीलंडने बिनबाद 19 अशी सुरुवात केली आहे.

तत्पूर्वी लंचपर्यंत हिंदुस्थानने 5 बाद 130 धावा केल्या होत्या. मात्र यानंतर टीम इंडियाचे पुढील पाच खेळाडू अवघ्या 40 धावांमध्ये माघारी परतले. टीम इंडियाचा संपूर्ण संघ 170 धावांमध्ये बाद झाला. रिषभ पंत याने सर्वाधिक 41 धावा केल्या.

दरम्यान, टीम इंडियाने आपला दुसरा डाव कालच्या 2 बाद 64 धावांवरून पुढे सुरू केला. विराट कोहली आणि चेतेश्वर पुजारा या कालच्या नाबाद जोडीला टीम इंडियाने सुरुवातीच्या काही षटकांमध्ये गमावले. कोहलीने 13 तर पुजाराने 15 धावा केल्या. यानंतर अजिंक्य रहाणेही 15 धावा काढून बाद झाला. त्यामुळे टीम इंडियाचा डाव संकटात सापडला.

दरम्यान, पंतसोबत जोडी जमलेली आहे असे वाटत असताना जडेजा खराब फटका मारून बाद झाला. जडेजा बाद झाल्यानंतर रिषभ पंतने जबाबदारीने खेळ करणे आवश्यक होते. मात्र पंतने बोल्टच्या गोलंदाजीवर बेजबाबदार खेळ करत मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला आणि हेन्री निकोल्सकरवी तो झेलबाद झाला. यानंतर अश्विननेही बाहेर जाणारा चेंडू सोबत छेडछाड करण्याचा प्रयत्न केला आणि रॉस टेलरने स्लिपमध्ये त्याला टिपला.

न्यूझीलंडकडून वेगवान गोलंदाज टीम साउथीने सर्वाधिक 4 बळी घेतले, ट्रेन्ट बोल्टने 3, कायले जेमिसनने 2 आणि निल वॅगनर याने एक बळी घेत त्याला उत्तम साथ दिली.

