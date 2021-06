WTC Final India vs New Zealand – महामुकाबल्यात कोण जिंकणार? ग्रहताऱ्यांच्या माध्यमातून मांडले भाकीत

जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेचा अंतिम सामना 18 जूनपासून सुरू होणार आहे. हिंदुस्थानी संघ न्यूझीलंडच्या संघाशी भिडणार आहे. हे दोन्ही संघ अत्यंत ताकदवान असून त्यांच्यातील लढत ही रोमहर्षक ठरणार आहे. या अजिंक्यपदाचा मानकरी कोण असेल, याबाबत कयास लावले जात आहेत.

जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेत हिंदुस्थानी संघ जिंकेल का न्यूझीलंडचा संघ? कोण मारणार बाजी, तुम्हाला काय वाटतं ?

Who will #WTC India or New zealand ?#India #newzealandcricket #INDvsNZ

— Saamana (@SaamanaOnline) June 17, 2021