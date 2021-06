WTC Final ला गालबोट, न्यूझीलंडचा दिग्गज खेळाडू रॉस टेलरवर वर्णद्वेषी टिप्पणी

हिंदुस्थान आणि न्यूझीलंड संघात सुरू असलेल्या पहिल्या जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या अंतिम लढतीला प्रेक्षकांनी गालबोट लावले आहे. लढतीच्या पाचव्या दिवशी मैदानावर लाजिरवाणा प्रकार घडला. न्यूझीलंडचा दिग्गज फलंदाज रॉस टेलर याच्यावर दोन प्रेक्षकांनी वर्णद्वेषी टिका केल्याचा आरोप करण्यात आला असून यानंतर त्यांना मैदानातून बाहेर काढण्यात आले. आयसीसीचे जनरल मॅनेर क्लेअर फरलॉन्ग यांनी ट्विट करून या कारवाईबाबत माहिती दिली आहे.

‘आज तक’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, डॉमिनिक डा सुजा नावाच्या एका ट्विटर युजरने आयसीसीच्या जनरल मॅनेजरला टॅग करत न्यूझीलंडच्या खेळाडूवर वर्णद्वेषी टिप्पणी करण्यात आल्याची तक्रार केली. ‘मैदानावर उपस्थित प्रेक्षकांच्या गैरवर्तनावर नजर ठेवणारे कोणी आहे की नाही. येथे एक व्यक्ती न्यूझीलंड संघाबाबत अपशब्द वापरत आहे. संपूर्ण दिवसभर तो गैरवर्तन करत होता. एवढेच नाही तर रॉस टेलरबाबतही वर्णद्वेषी टिप्पणी करण्यात आली’, असे ट्विट डॉमिनिक यांनी केले.

@ClaireFurlong14 @ICCMediaComms hey folks, is there anyone at the ground taking note of crowd behaviour? There is a patron yelling abuse at the NZ team. There’s been some pretty inappropriate stuff throughout the day, including reports of racist abuse directed at LRPL Taylor.

दरम्यान, डॉमिनिक यांच्या ट्विटनंतर आयसीसीच्या जनरल मॅनेजरने सुरक्षारक्षकांना घटनास्थळी पाठवले आणि गैरवर्तन करणाऱ्या दोन प्रेक्षकांना मैदानातून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आले. याबाबत आयसीसीचे जनरल मॅनेर क्लेअर फरलॉन्ग यांनी माहिती देताना सांगितले की, दोन व्यक्तींची ओळख पटवण्यात आली असून त्यांना बाहेर काढण्यात आले आहे. सामना सुरू असताना अशा कोणत्याही गैरवर्तनाचे आम्ही कदापी समर्थन करू शकत नाही, असेही ते म्हणाले.

Ahh ok, I’ll pass to security and see if they can root them out! Thanks again for bringing it to our attention and enjoy the rest of the game.

— Claire Furlong (@ClaireFurlong14) June 22, 2021