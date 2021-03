WWE ‘हॉल ऑफ फेम’मध्ये खलीची एंट्री, घोषणेनंतर झाला भावुक

अनेक दिग्गजांना पराभूत करणारा द ग्रेट खली उर्फ दिलीप सिंह राणा हा आता WWE च्या ‘हॉल ऑफ फेम’मध्ये सामील होणार आहे. डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडियाने याबाबत माहिती दिली आहे. खली सोबतच अंडरटेकर आणि केन यांनाही 2021 हॉल ऑफ फेममध्ये सामील केले जाणार असल्याची घोषणा डब्ल्यूडब्ल्यूईने केली आहे.

द ग्रेट खलीचे ‘ट्रिपल एच’ने ट्विट करून अभिनंदन केले आहे. त्याने ट्विटमध्ये लिहिलं आहे की, ‘खली हॉल ऑफ फेममध्ये सामील होणे ही हिंदुस्थानसाठी गर्वाची बाब आहे. खली सध्या हिंदुस्थानात नवीन टॅलेंट तयार करण्यात महत्वाची भूमिका बजावत आहे. ही एक उत्तम गोष्ट आहे. त्यांचे अभिनंदन.’

हॉल ऑफ फेममध्ये समाविष्ट होण्याची बातमी खलीला त्याचा मॅनेजर आणि जुना मित्र रंजन सिंह यांच्याकडून मिळाली. ही बातमी मिळाल्यानंतर खली भावुक झाला होता. दरम्यान, खलीने एप्रिल 2006 मध्ये डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मॅकडाऊनमध्ये एंट्री केली होती. त्याने एकदा हेव्हीवेत हेवीवेट चॅम्पियनशिपही जिंकली आहे. 2014 मध्ये त्याने डब्ल्यूडब्ल्यूईमधून निवृत्ती घेतली होती. मात्र तो पुन्हा एकदा 2017 मध्ये परतला. आता तो पहिला हिंदुस्थानी असेल ज्यांची डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेममध्ये नोंद होत आहे.

As first revealed in an exclusive edition of #WWENow India, The Great Khali has been revealed as the latest inductee in the WWE Hall of Fame’s Class of 2021! #WWEHOF https://t.co/Gjbc9DRRNU

