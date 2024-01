Y S Sharmila जगन मोहन रेड्डी यांच्या बहिणीचा काँग्रेसमध्ये प्रवेश

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांची बहीण वाय.एस.शर्मिला यांनी 4 जानेवारी रोजी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत हा प्रवेश सोहळा पार पडला. वायएस शर्मिला यांचे वडील वायएस राजशेखर रेड्डी हे काँग्रेसचे नेते होते आणि ते आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. शर्मिला यांच्या काँग्रेसमध्ये येण्याने आंध्र प्रदेश आणि तेलंगाणामध्ये काँग्रेसला आणखी बळ मिळेल अशी शक्यता आहे. शर्मिला यांनी आपल्या पक्षात यावे यासाठी काँग्रेस गेलं वर्षभर प्रयत्न करत होती आणि त्यासाठी काँग्रेस नेते आणि शर्मिला यांच्यात अनेकदा चर्चाही झाली होती. सप्टेंबर महिन्यात एका जाहीर सभेत त्यांचा काँग्रेसमध्ये प्रवेश निश्चित झाला होता, मात्र काही मतभेदांमुळे हा प्रवेश तेव्हा होऊ शकला नाही.

VIDEO | Y S Sharmila, founder of YSR Telangana Party, joins Congress in the presence of Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi in Delhi. pic.twitter.com/VMuNTtcF9K

— Press Trust of India (@PTI_News) January 4, 2024