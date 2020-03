Yes Bank crisis: खातेधारकांचे पैसे सुरक्षित,केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची ग्वाही

केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेने यस बँकेच्या खातेधारकांना खात्यातून पैसे काढण्याची मर्यादा 50 हजारापर्यंत आणली आहे. त्यामुळे खातेधारकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. अनेक ठिकाणी खातेधारकांनी पैसे काढण्यासाठी एटीएमबाहेर रांगा लावल्या होत्या. काही ठिकाणी एमटीएमबाहेर गर्दी झाल्याने पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी खातेधारकांना दिलासा दिला आहे. खातेधारकांचे पैसे सुरक्षित असून कोणत्याही खातेधारकांचे नुकसान होणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारी समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Maharashtra: People queue up outside Yes Bank’s Fort Branch in Mumbai. The bank was placed under moratorium by Reserve Bank of India (RBI) and the withdrawal limit was capped at Rs 50,000, yesterday. pic.twitter.com/SEUglndblM

काही महिन्यांपासून आम्ही परिस्थितीवर लक्ष ठेवत आहोत. परिस्थिती सुधारण्यासाठी आरबीआयला काही कठोर निर्णय घ्यावे लागले आहेत. आता समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. खात्यातून पैसे काढण्यासाठी मर्यादा असल्या तरी आरोग्य सुविधा, लग्न आणि आपत्कालीन गरजांसाठी खातेधारकांना पैसे देण्यासाठी उपाययोजना करणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. यस बँकेच्या परिस्थितीबाबत एसबीआयचे चेअरमन रजनीश कुमार यांनी सीतारमण यांची भेट घेतली. खातेधारकांना घाबरण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. खातेधारकांचे पैसे सुरक्षित असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. खातेधारकांचा त्रास कमी होण्यासाठी लवकरच उपाययोजना करण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. वोडाफोनच्या प्रमुखांनीही सीतारमण यांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यास नकार दिला. सेबीचे प्रमुख अजय त्यागी सीतारमण यांची भेट घेणार आहेत. यावेळी यस बँकेच्या संकटासह इतर मुद्द्यावर चर्चा होणार आहे.

RBI Governor: A market-based resolution of the problem, a bank laid, investor laid resolution of the problem is always preferable. You have to give time to the bank, management to take the steps they need to take & they tried, RBI intervened when we found it was not working out. https://t.co/pbBGysOUSP pic.twitter.com/uarrBRrSKY

