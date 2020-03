आता धावा कोणाचा करायचा ? Yes Bank मध्ये ‘देवा’चेही पैसे अडकले

Yes Bank मध्ये लाखो खातेधारकांचे पैसे अडकलेले आहेत. पैसे काढण्यासाठी मर्यादा घालण्यात आल्याने हे ग्राहक आपल्या ठेवींचे आता काय होणार या विवंचनेत अडकलेले आहेत. पैसे परत मिळणार की नाही या चिंतेने त्रासलेल्या ग्राहकांनी सगळी ठेव परत मिळावी यासाठी आता देवाचा धावा करायला सुरुवात केली आहे. मात्र या बँकेमध्ये देवाचेही पैसे अडकल्याचे वृत्त आहे.

ओडिशातील जगप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिराची 545 कोटींची ठेव Yes Bank मध्ये ठेवण्यात आली आहे. यामुळे मंदिराचे पुजारी आणि भक्त विशेष चिंतेत पडलेले आहेत. बँकेला नवं भांडवल मिळत नव्हतं दुसरीकडे बँकेतून पैसे काढणाऱ्यांची संख्याही वाढत चालली होती. त्यातच बँकेने दिलेली अवाढव्य कर्ज बुडीत खात्यात गेली ज्यामुळे बँकेची अवस्था पातळ झाली होती. याचा फटका सामान्य ग्राहकांप्रमाणे पुरीच्या जगन्नाथालाही बसला आहे.

Devotees of Lord Jagannath & priests at the centuries-old temple in Puri are worried following RBI restrictions on #YesBank where Rs 545 crore is deposited in the deity’s name

Puri Jagannath temple has fixed deposits of Rs 592 crore in the #YesBank – Why has a temple trust which is run by the government kept its money in such a shady private bank not in any nationalized bank?

— Ashok Swain (@ashoswai) March 6, 2020