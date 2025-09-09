Health Tips – लिवरच्या उत्तम आरोग्यासाठी ‘ही’ फळे खायलाच हवीत, वाचा

यकृत हा आपल्या शरीराचा कारखाना आहे. यकृताच्या माध्यमातून शरीरोपयोगी ५०० हून अधिक कामे केली जातात. म्हणून यकृताचे आरोग्य जपणे हे खूप गरजेचे आहे. यकृताचे कार्य कमकुवत असेल तर त्याचा आपल्या शरीराच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर परिणाम होतो. यकृत कमकुवत झाल्यास, आपले चयापचय खराब होईल ज्यामुळे आपल्याला योग्य ऊर्जा मिळणार नाही. आपले पचन योग्य होणार नाही. यकृताचा परिणाम हृदय, मूत्रपिंडापासून रक्ताच्या प्रत्येक थेंबापर्यंत होईल. म्हणून, यकृत नेहमीच मजबूत ठेवणे खूप महत्वाचे आहे.

यकृत हा आपल्या शरीराचा एक अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे. यकृत आपले आरोग्य राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. यकृत तीन मुख्य कार्ये करते – रक्त स्वच्छ करते, ऊर्जा साठवते आणि शरीराचे संसर्गापासून संरक्षण करते. यकृताची योग्य काळजी घेणे महत्वाचे आहे कारण त्याच्या आरोग्याचा आपल्या एकूण आरोग्यावर थेट परिणाम होतो. योग्य फळे खाणे यकृत निरोगी ठेवण्यात मोठी भूमिका बजावते. अशी अनेक फळे आहेत ज्यात अँटीऑक्सिडंट्स असतात. ही फळे यकृताचे रक्षण करतात आणि त्याची कार्यक्षमता वाढवतात.

ब्लूबेरी आणि क्रॅनबेरी आकाराने लहान असू शकतात, परंतु ते खूप शक्तिशाली अँटीऑक्सिडंट्सने भरलेले असतात. त्यात अँथोसायनिन्स संयुग आढळते. हे अँटीऑक्सिडंट्स या फळांना निळा आणि लाल रंग देतात. तसेच शरीराला जळजळ आणि यकृताच्या नुकसानापासून वाचवतात. संशोधनात असे दिसून आले आहे की या बेरींचे सेवन केल्याने फॅटी लिव्हर रोग नियंत्रित करण्यास आणि लिव्हर फायब्रोसिस (यकृताचे डाग) होण्याचा धोका कमी करण्यास मदत होते.

प्रयोगशाळेतील अभ्यासातून असेही दिसून आले आहे की, ब्लूबेरी अर्क यकृताच्या कर्करोगाच्या पेशींची वाढ मंदावू शकते. परंतु मानवांवर त्याचे परिणाम समजून घेण्यासाठी अधिक संशोधन आवश्यक आहे. जेव्हा तुम्ही तुमच्या स्मूदी, नाश्त्याच्या धान्यांमध्ये किंवा स्नॅक्समध्ये ताजे किंवा गोठलेले ब्लूबेरी आणि क्रॅनबेरी घालता तेव्हा ते तुमच्या यकृतातील विषारी पदार्थ बाहेर काढेल आणि ते शुद्ध करेल. हे शरीराच्या नैसर्गिक डिटॉक्स प्रक्रियेत सुधारणा करते, म्हणजेच शरीरातून हानिकारक घटक काढून टाकण्याची क्षमता असते.

द्राक्षे हे पोषक तत्वांनी समृद्ध फळ आहे कारण त्यात नारिंगेनिन आणि नारिंगिन नावाचे अँटीऑक्सिडंट्स असतात. हे अँटीऑक्सिडंट्स यकृतातील जळजळ कमी करण्याचे काम करतात, कारण जर यकृतामध्ये बराच काळ जळजळ राहिली तर ते त्याचे नुकसान करते.

द्राक्षे यकृताच्या पेशींना तुटण्यापासून रोखते आणि यकृतातील फायब्रोसिस रोखण्यास मदत करू शकते. प्राण्यांच्या संशोधनातून असे दिसून आले आहे की, द्राक्षे खाल्ल्याने यकृतातील चरबी जमा होण्यास कमी होते आणि चरबी (चयापचय) चांगल्या प्रकारे तोडण्याची क्षमता सुधारते. काही औषधे घेणाऱ्या लोकांनी द्राक्षे खाताना सावधगिरी बाळगली पाहिजे कारण ते औषधांच्या परिणामात व्यत्यय आणू शकते. म्हणून, अशा प्रकरणांमध्ये डॉक्टरांचा सल्ला आवश्यक आहे. आहारात नियमितपणे द्राक्षांचा समावेश केल्याने यकृत निरोगी राहण्यास आणि योग्यरित्या कार्य करण्यास मदत होते.

लाल आणि जांभळ्या द्राक्षांमध्ये अनेक प्रकारची नैसर्गिक वनस्पती संयुगे आढळतात. संशोधनातून असे दिसून आले आहे की हे यकृतासाठी फायदेशीर ठरू शकतात. या संयुगांमध्ये असलेले अँटिऑक्सिडंट्स जळजळ कमी करतात आणि यकृताच्या पेशींना नुकसान होण्यापासून वाचवतात.

प्राण्यांच्या अभ्यासातून असेही दिसून आले आहे की, द्राक्षे किंवा द्राक्षाचा रस पिल्याने शरीरात अँटिऑक्सिडंट्सची पातळी वाढते. यामुळे ऑक्सिडेटिव्ह ताण (पेशींना होणारा दबाव/नुकसान) लढण्याची यकृताची क्षमता मजबूत होते. द्राक्षांमधील पोषण हे एक उत्कृष्ट आहार पर्याय बनवते कारण ते सामान्य यकृत आरोग्यास समर्थन देते. संतुलित आहारात संपूर्ण द्राक्षे किंवा द्राक्षाचा रस समाविष्ट केल्याने यकृत निरोगी राहण्यास मदत होते आणि अन्नाची चव देखील वाढते.

