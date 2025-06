1960 चा कॅलिफोर्निया अन् आताची भयावह स्थिती; अमेरिकेतील उद्रेक वंशवादाच्या दिशेने

अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या घोरणाविरोधात उद्रेक उसळला आहे. अवैध स्थलांतरीताविरोधात शांततेच्या मार्गाने सुरू असलेला विरोध आता हिंसक वळणावर आला आहे. त्यातच विरोधाला न जुमानता ट्रम्प यांनी सैन्य तैनात केल्याने आगीत तेल ओतले गेले आहे. आता अवैध स्थलांतरीतांविरोधातील उद्रेक वंशवादाच्या दिशेने वळत आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील या परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त होत आहे.

अमेरिकेतील लॉस एंजेलिसमधील परिस्थिती अत्यंत बिकट होत चाचली आहे. अवैध स्थलांतरितांवर करण्यात येणारी कारवाई आणि अटकेविरोधात जनतेची निदर्शने सुरूच आहेत. आता या संपूर्ण परिस्थितीला हिसंक वळण लागले आहे. अशातच आता टेक्सासच्या 26 व्या काँग्रेसनल डिस्ट्रिक्टमध्ये काम करणारे रिपब्लिकन प्रतिनिधी ब्रँडन गिल सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहेत. ब्रँडन गिल यांनी सोशल मीडियावर केलेली पोस्ट प्रचंड व्हायरल होतेय. त्यांच्या या पोस्टमुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. तसेच हा वाद वंशवादाकडे वळला आहे.

सध्या अमेरिकेतील परिस्थिती भयावह होत आहे. हे दृश्य गिल यांनी आपल्या पोस्टच्या माध्यमातून मांडले. त्यांनी 1960 च्या दशकातील कॅलिफोर्नियाची तुलना आजच्या काळातील कॅलिफोर्नियाशी केली आहे. गिल यांच्या मते अमेरिकेच्या या स्थितीला येथील अवैध स्थलांतर जबाबदार आहे. त्यांच्या या पोस्टवर वापरकर्त्यांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.

ब्रँडन गिल यांनी ट्विटरवर दोन फोटो शेअर केले आहेत. यासोबत त्यांनी फोटोओळही लिहिली आहे. “1960 चे कॅलिफोर्निया विरुद्ध आजचे कॅलिफोर्निया, असे त्यांनी म्हटले आहे. मोठ्या प्रमाणात अवैध स्थलांतराने अमेरिकेची ओळखच बदलली आहे.” पहिल्या फोटोमध्ये 1960च्या दशकातील शांत समुद्रकिनाऱ्याचे दृश्य दिसत आहे, यामध्ये लोक आनंदात दिसत आहेत, तर दुसऱ्या फोटोमध्ये लॉस एंजेलिस दंगलीतील भयावह परिस्थिती दाखवले आहे.

This congressman is married to Dinesh D’Souza’s daughter, Danielle. @DineshDSouza was born in Mumbai and came to the United States as an exchange student. https://t.co/nnuGANYXNS pic.twitter.com/W2GcySTdec

ब्रँडन गिल यांनी केलेली पोस्ट प्रचंड व्हायरल होत आहे. अनेकांनी यावर टीका केली आहे. तसेच त्यांचे हिंदुस्थानसोबत असणाऱ्या नात्याचीही त्यांना आठवण करून दिली आहे. ब्रँडन गिल यांचे लग्न हिंदुस्थानी वंशाचे प्रख्यात रूढीवादी टीकाकार दिनेश डिसूझा यांची मुलगी डॅनियल डिसूझाशी झाले आहे.

Your wife is first generation American and your father in law is an immigrant from India (and a convicted felon for his actions in America) https://t.co/zcCorPnF2I

