मालाड रेल्वे स्थानकावर एसी लोकलने धडक दिल्याने तरुणाचा जागीच मृत्यू

मालाड रेल्वे स्थानकावरील प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 वर उभ्या असलेल्या एका 17 वर्षाच्या तरुणाला एसी लोकलने धडक दिल्याने जीव गमवावा लागला. मयांक अनिल शर्मा असे या तरुणाचे नाव असून तो प्लॅटफॉर्मच्या काठावर जेवणाचा डबा धूत होता. शुक्रवारी दुपारी प्रवाशांच्या गर्दीच्या वेळी ही घटना घडली.

Mumbai | The accident took place when he was standing to wash a lunch box on platform 3 of Mumbai’s Malad railway station when he was hit by a sudden fast local. A 17-year-old youth died on the spot in this accident. Mayank Anil Sharma is the name of the youth who died in the… pic.twitter.com/GSaP24H3uQ

