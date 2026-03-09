Chandrapur News – नो पार्किंगमध्ये उभ्या ट्रकला दुचाकीची धडक, दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

नो-पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या ट्रकला दुचाकीची जोरदार धडक बसून दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंडपीपरी तालुक्यातील करंजी एमआयडीसी परिसरात घडली. मनोज बुरेवार (45) असे मयत दुचाकीस्वाराचे नाव असून तो धानापूर येथील रहिवासी आहे. दुचाकीने गावी जात असताना त्यांच्या दुचाकी वाहनाची उभ्या ट्रकला जोरदार धडक बसली. धडक इतकी भीषण होती की मनोज यांचा जागीच मृत्यू झाला.

परिसरातील नागरिकांनी तात्काळ घटनेची माहिती पोलिसांना दिली. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळ गाठले. रस्त्यावर नो -पार्किंगमध्ये उभी असलेली जड वाहने अपघाताला कारणीभूत ठरत असल्याची चर्चा नागरिकांतून होत आहे. यावेळी संतप्त नागरिकांनी राष्ट्रीय महामार्गावरील 3 तास चक्काजाम केला होता. या प्रकरणी पुढील तपास पोलीस निरीक्षक रमेश हत्तीगोटे करत आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Photo- हिंदुस्थान तिसऱ्यांदा जगज्जेता! मुंबईत विश्वविजेत्यांचा जल्लोष

प्रभादेवीत आजपासून चढाई-पकडींचा थरार, राज्यातील 18 दिग्गज संघ स्वामी समर्थच्या कबड्डीत भिडणार

हायकोर्टाचा पोलिसांना दिलासा, कामावर न येणे गुन्हा नाही; एका पोलिसाची शिक्षा रद्द

जयंत माईणकर यांच्या ‘कटाक्ष’ पुस्तकाचे प्रकाशन

200 कैदी महिलांचा गौरव, दीडशे अधिकारी, कर्मचारी महिलांचा सत्कार, भायखळा कारागृहात रंगला हटके महिला दिन

अभिषेक मनु सिंघवींकडे 2,800 कोटींची संपत्ती; राज्यसभेवर बिनविरोध निवड, उत्पन्नात दुप्पट वाढ

इराण युद्धामुळे अन्न सुरक्षा धोक्यात; जगाच्या खत पुरवठ्यावर परिणाम, किमती वाढण्याची भीती

मेट्रोची ‘कमान’ महिलांच्या हाती

RTE

शिक्षणाच्या हक्कासाठी ‘एक टिचकी’ उपक्रम, आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत गोरगरीब मुलांवर मोठा अन्याय