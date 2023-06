तरुणाला कुत्रा बनवून गळ्यात बांधला पट्टा, व्हिडीओ व्हायरल होताच आरोपींना अटक

मध्यप्रदेशची राजधानी भोपाळमध्ये माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना घडली आहे. रविवारपासून एक व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये काही तरुण एका तरुणाला कुत्रा बनवून त्याच्या गळ्यात पट्टा बांधल्याची घटना घडली आहे. सोबत ते कोणत्यातरी गोष्टीवरून माफी मागायला लावत आहेत, पोलिसांपर्यंत व्हिडीओ आल्यानंतर त्यांनी तत्काळ तक्रार दाखल करत तीन आरोपींना अटक केली आहे. व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर हे प्रकरण आणखी तापले आहे.

सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडीओत पाहू शकता की, हातात पट्टा घेऊन काही लोकं तरुणाला मारण्याची धमकी देत आहेत. मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी सांगितले की, ‘मी हा व्हिडीओ पाहिला आहे आणि हे फार गंभीर आहे. मानवासोबत अशाप्रकारचे वर्तन निंदनीय आहे. याप्रकरणी भोपाळचे पोलीस कमिशनर या प्रकरणाचे तपास करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत’. यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास करत तिघांना अटक केली आहे. समीर, साजिद आणि फैजान अशी त्यांची आरोपींची नावे आहेत.

Faizan, Bilal, Sameer, Mufid, and Sahil brutally thrashed a Hindu boy, Vijay, put a belt around his neck, and forced him to bark like a dog in Bhopal, MP.

Dara Hua Visesh Samuday threatened to rape his sister and abuse his mother too.@MPPoliceDeptt @CP_Bhopal… pic.twitter.com/O3anFZAjv0

