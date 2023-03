बॉलिवूड नव्हे तर या सिनेमाचा युट्युबवर धुमाकूळ, केला नवीन विक्रम

अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंहचे साऊथच्या सिनेसृष्टीत कौतुक होत आहे. साऊथ अभिनेता बेल्लमकोंडा श्रीनिवाससोबत रकुलप्रीतचा सिनेमा युट्युबवर रेकॉर्ड बनवताना दिसत आहे. दोघांचा तेलगू सिनेमा ‘जया जानकी नायक’चे ‘खुंखार’ हा हिंदी वर्जन सिनेमा आहे. हा सिनेमा युट्युबवर 700 दशलक्ष वेळा पाहिला गेला आहे. या बातमीने रकुलप्रीत आणि बेल्लमकोंडा श्रीनिवासच्या चाहत्यांना प्रचंड आनंद झाला आहे.

युट्युबवर साऊथच्या सिनेमांची चांगलीच क्रेझ आहे. जिथे युजर्स साऊथचे सिनेमे हिंदी वर्जनमध्ये पाहतात. सोशल मीडियावर या सिनेमांची कौतुक केले जात आहे. दरम्यान पेन मूव्हिजने 2018 साली फेब्रुवारी महिन्यात ‘खूंखार’ला हिंदीमध्ये रिलीज केले होते. ज्याला युट्युबवर प्रचंड पसंती मिळाली आहे. या सिनेमाला 709 दशलक्ष वेळा पाहण्यात आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘जया जानकी नायक’या सिनेमाचे ‘खूंखार’ हे हिंदी वर्जन आहे. 700 दशलक्षहून अधिक वेळा हा सिनेमा पाहण्यात आला आहे. या सिनेमाने हिंदी डब फिल्म बनून युट्युबवर वर्ल्ड रेकॉर्ड केला आहे. या बातमीवर चाहते प्रतिक्रिया देताना दिसत आहेत. जिथे लोक साऊथच्या चित्रपटांचे कौतुक करत आहेत, तर दुसरीकडे लोक या चित्रपटाला यूट्यूबच्या ‘पठाण’चे नाव देताना दिसत आहेत.

