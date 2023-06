युट्यूबर मनीष कश्यपने आधीच केली होती बिहार पुलाची पोलखोल, व्हिडीओ व्हायरल

बिहारच्या भागलपूर पूल दुर्घटनेनंतर आता या पुलाविषयी चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. पाटणा उच्च न्यायालयात या प्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली असून त्या याचिकेत या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी व्हावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. या दरम्यान, एक जुना व्हिडीओ पुन्हा व्हायरल होत असून त्यात वादग्रस्त युट्युबर मनीष कश्यप दिसून येत आहे.

मनीष कश्यप हा युट्युबर सध्या कारागृहात कैद आहे. तामिळनाडू येथे कामासाठी जाणाऱ्या बिहारी तरुणांना मारहाण होत असल्याचा खोटा व्हिडीओ प्रसारित करून दिशाभूल करणे आणि सामाजिक तणाव निर्माण करणे या गुन्ह्यांखाली त्याच्यावर राष्टीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे.

पण, याच मनीषने अनेक महिन्यांपूर्वीच या पुलाची पोलखोल करणारा एक व्हिडीओ तयार केला होता. या व्हिडीओत मनीष स्वतः या पुलावर जाऊन पुलाच्या बांधकामात झालेल्या अफरातफरीविषयी बोलताना दिसतो. तसंच, त्याने स्थानिकांना बोलतं करून त्यांची मतंही जाणून घेतलेली या व्हिडीओत दिसत आहेत. सदर पुलाचं बांधकाम हे निकृष्ट दर्जाचं असून त्याची चौकशी झाली पाहिजे. या पुलाची जितकी ताकद असणं अपेक्षित आहे, तितका मजबूत हा पूल नाही, असा दावा त्याने आपल्या व्हिडीओतून केला होता. पुलाच्या बांधकामातील अनेक जागी झालेल्या चुकाही त्याने व्हिडीओत दाखवल्या होत्या.

#Must_Watch: Manish Kashyap exposed the corruption a year before the Bihar’s Bhagalpur Bridge collapse.

Paying for his Fearless Journalism ! pic.twitter.com/KjG5p0Mdrh

— Ashwini Shrivastava (@AshwiniSahaya) June 5, 2023