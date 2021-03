चहलने बुमराहला केले ओव्हरटेक, सर्वाधिक विकेट्स घेण्याचा केला विक्रम

टीम इंडियाची फिरकीपटू युझवेंद्र चहल याने अहमदाबादमध्ये रंगलेल्या पहिल्या टी-20 लढतीत एक मोठा विक्रम आपल्या नावे केला. हा सामना टीम इंडियाने 8 विकेट्सने गमावला, मात्र चहलने एक खास विक्रम नोंदवला आणि वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहला मागे सोडले.

नरेंद्र मोदी मैदानावर झालेल्या पहिल्या लढतीत टीम इंडियाच्या फलंदाजांनी सुमार कामगिरी केली. श्रेयस अय्यरने ठोकलेल्या अर्धशतकाच्या जोरावर टीम इंडियाने कशाबशा 124 धावा केल्या. इंग्लंडने 16 व्या षटकात 2 गड्यांच्या मोबदल्यात हे माफक आव्हान पार केले आणि पाच सामन्यांच्या मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली. टीम इंडियाकडून या लढतीत युझवेंद्र चहल आणि वाशिंग्टन सुंदर यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.

युझवेंद्र चहल याने इंग्लंडचा सलामीवीर जोस बटलर याला पायचित केले. या विकेट्ससह त्याने एक खास विक्रम आपल्या नावे केला. हिंदुस्थानकडून आंतरराष्ट्रीय टी-20 लढतीत सर्वाधिक विकेट्स घेण्याचा विक्रम चहलच्या नावावर जमा झाला आहे. चहलने बुमराहला मागे सोडले आहे. चहलच्या नावावर 60 विकेटची नोंद आहे, तर बुमराहच्या नावावर 59 विकेट्स आहेत.

अहमदाबादच्या मैदानावर रंगलेला पहिला टी-20 सामना युझवेंद्र चहल याचा 100 वा आंतरराष्ट्रीय सामना होता. त्याने आतापर्यंत 54 एक दिवसीय आणि 46 टी-20 लढतीत हिंदुस्थानचे प्रतिनिधित्व केले आहे.

Congratulations & best wishes to @yuzi_chahal who will be playing his 1⃣0⃣0⃣th international game today. @Paytm #INDvENG #TeamIndia pic.twitter.com/iTSr6cNfC0

— BCCI (@BCCI) March 12, 2021