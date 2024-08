सोशल मीडियावरील मैत्रीनं घात केला, अंधेरीतून गुजरातमध्ये नेऊन पुन्हा बलात्कार; आरोपीला मुंबईतून अटक

आधी कोलकाता आणि नंतर बदलापुरातील महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमुळे संपूर्ण देश हादरला आहे. रोज महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराला कधी न्याय मिळेल यासाठी देशभरात आंदोलने केली जात आहेत. मात्र ही परिस्थिती सुधरायचं काही नावंच घेत नाही. आरोपींना लवकरात लवकर फाशी द्या अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. दरम्यान या घटना ताज्या असताना आता मुंबईत 13 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेची माहिती मिळताच वाकोला पोलिसांना आरोपीला गोरेगाव येथून अटक केली.

आरोपी (21) आणि पीडितेची (13) आधी सोशल मीडियावरून मैत्री झाली होती. त्यानंतर या दोघांमध्ये बोलणे सुरू झाले. आणि दोघांमधील मैत्री अधिक घट्ट झाली. याच गोष्टीचा फायदा घेऊन आरोपीने पीडितेला आमिष दाखवून अंधेरी येथे नेले आणि तेथे तिच्यावर बलात्कार केला. हा नराधम एवढ्यावरच थांबला नाही तर त्याने पीडितेला गुजरातला नेले. गुजरातमध्ये गेल्यावर आरोपीने पुन्हा पीडितेवर तीन वेळा बलात्कार केला, अशी माहिती वाकोला पोलिसांनी दिली.

Maharashtra | A 13-year-old girl was raped by a 21-year-old man. The accused met the victim through social media. The accused took her to a place in Andheri and raped her and later on took her to Gujarat and raped her again. When the girl returned home after a few days and told…

