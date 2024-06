एअर इंडियाच्या विमानात काही खाण्यापासून सावधान! खाद्यपदार्थात सापडलं ब्लेड

एअर इंडिया एअरलाइन्समधील त्रुटींच्या बातम्या सातत्याने समोर येत आहेत. एअर इंडियाच्या बेंगळुरू-सॅन फ्रान्सिस्को (यूएस) विमानात मोठा निष्काळजीपणा समोर आला आहे. फ्लाइटमध्ये एका प्रवाशाला त्याच्या जेवणात धातूचे ब्लेड सापडले. ही घडना 9 जून रोजी घडली आहे. आंतरराष्ट्रीय उड्डाणातील या मोठ्या निष्काळजीपणाबाबत विमान कंपनीनेही आपली चूक मान्य केली आहे. यासोबतच त्यांनी एक निवेदन जारी करून माफी मागितली आहे.

दरम्यान, एअर इंडियाच्या या फ्लाइटमध्ये मॅथर्स पॉल नावाचा प्रवाशी 9 जून रोजी प्रवास करत होता. यावेळी प्रवासात त्याने भाजलेले रताळे आणि अंजीर चाट ऑर्डर केले होते. प्रवासी अन्न खात असताना अचानक त्याच्या तोंडात कडक पदार्थ आल्याचे त्याला जाणवले. त्याने तपासणी केली असता तो इतर कोणताही पदार्थ नसून धातूचा ब्लेड असल्याचे समोर आले. पॉलने त्या पदार्थाचा फोटो काढून सोशल मीडियावर शेअर केला. त्यामुळे एअर इंडियाचा निष्काळजीपणा उघड झाला.

Air India food can cut like a knife. Hiding in its roasted sweet potato and fig chaat was a metal piece that looked like a blade. I got a feel of it only after chewing the grub for a few seconds. Thankfully, no harm was done. Of course, the blame squarely lies with Air India’s… pic.twitter.com/NNBN3ux28S

— Mathures Paul (@MathuresP) June 10, 2024