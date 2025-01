अभिनेता अजित कुमारचा दुबईत भीषण अपघात; कारचा चक्काचूर, व्हिडीओ व्हायरल

दाक्षिणात्य अभिनेता अजित कुमार याचा रेसिंग करताना भीषण अपघात झाला आहे. दुबईत होणाऱ्या 24 तासांच्या (24H दुबई 2025) या शर्यतीत त्याने सहभाग घेतला होता. या दरम्यान रेसिंग सर्किटमध्ये सराव करताना त्याच्या कारचा भीषण अपघात झाला. या अपघातात त्याच्या रेसिंग कारचा चक्काचूर झाला आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

अजित कुमार 24H दुबई 2025 कार रेसिंगमध्ये भाग घेण्यासाठी तयारी करत होते. सरावादरम्यान कार 180 च्या स्पीडवर होती. यावेळी त्याचं कारवरचं नियंत्रण सुटलं आणि कार बॅरिकेटला धडकली. ही धडक इतकी जोरदार होती की, यामध्ये कारचा चूरा झाला आहे. दरम्यान या भीषण अपघातात अजित थोडक्यात बचावले असल्याचे त्यांच्या टीमने सांगितले आहे.

Ajith Kumar’s massive crash in practise, but he walks away unscathed.

